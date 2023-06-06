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Экономика и бизнесГлобальные темы

Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики

Даниил Сотников
25 мин. назад

Всемирный банк сохранил прогноз о снижении ВВП России на 0,2 процента в 2023 году и улучшил прогноз для мировой экономики.

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Логотип Всемирного банка
Логотип Всемирного банкаФото: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,1 процента вместо ожидавшихся в январе 1,7 процента. Об этом сообщается в докладе организации о перспективах глобальной экономики, опубликованном во вторник, 6 июня.

В развитых экономиках рост ВВП замедлится в нынешнем году до 0,7 процента по сравнению с 2,6 процента в 2022 году, прогнозирует Всемирной банк. Темп роста экономики США замедлится до 1,1 процента в нынешнем и до 0,8 процента в 2024 году. В еврозоне рост в 2023 году составит 0,4 процента по сравнению с 3,5 процента в 2022 году. Причиной экономисты называют отсроченный эффект от ужесточения денежно-кредитной политики и рост цен на энергоносители.

Странам с развивающимися экономиками (за исключением Китая) Всемирный банк предсказывает рост ВВП на 2,9 процента после 4,1 процента в прошлом году. ВВП Китая в 2023 году вырастет на 5,6 процента, а в 2024-м - на 4,6 процента, считают аналитики.

Всемирный банк сохранил улучшенный прогноз по ВВП России

Всемирный банк предсказывает снижение российского ВВП на 0,2 процента в 2023 году. Эта оценка осталась неизменной по сравнению с апрельским прогнозом организации. В январе экономисты предсказывали российской экономике падение на 3,3 процента. В 2024 году ВВП России может вырасти на 1,2 процента, в 2025-м - на 0,8 процента, указывает финансовая организация.

Улучшение прогноза для экономики РФ экономисты объяснили "более устойчивым, чем ожидалось" уровнем добычи нефти и более высокими, чем ожидалось, темпами роста ВВП с 2022 года.

"Устойчивое сокращение объемов экспорта, слабый внутренний спрос, политическая неопределенность и санкции в ответ на вторжение в Украину будет продолжать сдерживать активность (экономики. - Ред.)", - предупредили при этом во Всемирном банке.

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