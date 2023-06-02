Германия может выйти из рецессии уже в 2023 году

Европейский рейтинговое агентство Scope, несмотря на рецессию, оптимистично оценивает развитие немецкой экономики. Оно ожидает роста ВВП в текущем году на 0,2 процента, а в 2024 году - на 1,7 процента. Об этом свидетельствуют новые прогнозы, опубликованные в пятницу, 2 июня. Ранее Scope прогнозировала снижение ВВП на 0,2 процента в 2023 году и рост на 1,5 процента в следующем году. Рейтинговое агентство настроено более оптимистично, чем многие банки. Так, экономисты Deutsche Bank прогнозируют снижение валового внутреннего продукта на 0,3 процента в текущем году. По их мнению, в 2024 году экономический прирост составит лишь 0,5 процента.

Наиболее важными факторами роста являются более высокие государственные расходы, особенно на оборону и развитие возобновляемой энергетики, в области здравоохранения и социального обеспечения, а также более высокие потребительские расходы на фоне снижения инфляции, обосновал свою сравнительно оптимистичную оценку глава Scope Эйко Зиверт (Eiko Sievert).

"Немецкая экономика вернется к скромному росту"

25 мая Федеральное статистическое ведомство сообщило, что ВВП Германии в первом квартале 2023 года сократился на 0,3%. Он снижается второй квартал подряд, что означает техническую рецессию (в четвертом квартале 2022 года ВВП упал на 0,5%). Эксперты ведомства отметили снижение покупательной способности населения в свете высокой инфляции и повышения цен на энергию.

"Во второй половине года немецкая экономика вернется к скромному росту, поддерживаемому увеличением государственных расходов", - указал Зиверт. Вместе с тем, по его мнению, инфляция, снижающая покупательную способность потребителей, и колебания внешней торговли обуславливают то, что восстановление экономики останется слабым, по крайней мере, до 2024 года. Растущие государственные расходы определят экономический рост в следующем году, считает аналитик.

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