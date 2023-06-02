  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Экономика и бизнесГермания

Германия может выйти из рецессии уже в 2023 году

Сергей Куприков
1 ч. назад

Рейтинговое агентство Scope дало оптимистический прогноз развитию немецкой экономики.

https://p.dw.com/p/4S6K5
Порт Гамбурга
Порт ГамбургаФото: Gregor Fischer/Getty Images

Европейский рейтинговое агентство Scope, несмотря на рецессию, оптимистично оценивает развитие немецкой экономики. Оно ожидает роста ВВП в текущем году на 0,2 процента, а в 2024 году - на 1,7 процента. Об этом свидетельствуют новые прогнозы, опубликованные в пятницу, 2 июня. Ранее Scope прогнозировала снижение ВВП на 0,2 процента в 2023 году и рост на 1,5 процента в следующем году. Рейтинговое агентство настроено более оптимистично, чем многие банки. Так, экономисты Deutsche Bank прогнозируют снижение валового внутреннего продукта на 0,3 процента в текущем году. По их мнению, в 2024 году  экономический прирост составит лишь 0,5 процента.

Наиболее важными факторами роста являются более высокие государственные расходы, особенно на оборону и развитие возобновляемой энергетики, в области здравоохранения и социального обеспечения, а также более высокие потребительские расходы на фоне снижения инфляции, обосновал свою сравнительно оптимистичную оценку глава Scope Эйко Зиверт (Eiko Sievert).

"Немецкая экономика вернется к скромному росту"

25 мая Федеральное статистическое ведомство сообщило, что ВВП Германии в первом квартале 2023 года сократился на 0,3%. Он снижается второй квартал подряд, что означает техническую рецессию (в четвертом квартале 2022 года ВВП упал на 0,5%). Эксперты ведомства отметили снижение покупательной способности населения в свете высокой инфляции и повышения цен на энергию.

"Во второй половине года немецкая экономика вернется к скромному росту, поддерживаемому увеличением государственных расходов", - указал Зиверт. Вместе с тем, по его мнению, инфляция, снижающая покупательную способность потребителей, и колебания внешней торговли обуславливают то, что восстановление экономики останется слабым, по крайней мере, до 2024 года. Растущие государственные расходы определят экономический рост в следующем году, считает аналитик.

Смотрите также:

Санкции тянут РФ на дно: а что с экономикой Европы?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Экономика путинской России глазами Сергея Гуриева

Экономика путинской России глазами Сергея Гуриева

"Война будет продолжаться до тех пор, пока Путин у власти", - считает экономист Сергей Гуриев. По его мнению, РФ успела накопить достаточно много ресурсов. Тем не менее "Путин уже столкнулся с серьезными финансовыми ограничениями". Гуриев уверен, что западным странам следовало раньше ограничить экспорт нефти и нефтепродуктов, "ведь санкции ограничивают возможности Путина убивать украинцев".
Политика23 мая 2023 г.26:01 мин.
external

Рост инфляции в Германии: кто пострадает больше всех? (02.09.2022)

Рост инфляции в Германии: кто пострадает больше всех? (02.09.2022)

Стоимость энергии и продуктов питания в Германии растет, а зима уже на подходе. Некоторые делают все возможное, чтобы сократить расходы, в то время как другие пытаются понять, как они могут сэкономить.
Экономика и бизнес2 сентября 2022 г.02:26 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Киев в ночь на 31 мая, в небе над городом видны вспышка от взрыва

Новый ночной обстрел Киева: Россия применила дроны и ракеты

Конфликты16 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Алексей Навальный в тюрьме

Призывы к акциям за Навального. Чем вызван шквал критики?

Призывы к акциям за Навального. Чем вызван шквал критики?

Политика8 ч. назад
Российский ЗРК "Искандер-М"

Эксперт: Для хранения ядерного оружия в Беларуси много мест

Эксперт: Для хранения ядерного оружия в Беларуси много мест

Конфликты9 ч. назад
Здание филиала Гете-Института в Москве

Что будет с Гете-Институтом в России и культурным обменом

Что будет с Гете-Институтом в России и культурным обменом

Культура15 ч. назад
Карикатура - карикатурные Владимир Путин и Александр Лукашенко заглядывают в окно дома с флагом Молдовы и ЕС, на входе в который висит табличка: "Приветствуем европейских лидеров"

Европейский саммит в Молдове: где место Путина и Лукашенко

Европейский саммит в Молдове: где место Путина и Лукашенко

Политика21 ч. назад
Вид на Степанакерт, столицу Нагорного Карабаха (фото из архива)

Баку и Ереван на пути к миру: что будет с армянами Карабаха?

Баку и Ереван на пути к миру: что будет с армянами Карабаха?

Политика2 ч. назад
Полицейские вытаскивают из фонтана Trevi экоактивистку

Как относиться к радикальным акциям экоактивистов

Как относиться к радикальным акциям экоактивистов

Природа и окружающая среда7 ч. назад
На главную страницу