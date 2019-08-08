Возможны ли манипуляции при голосовании окурками? (фото)

Гамбург • Судя по этой фотографии, изображенную на ней урну для голосования нельзя назвать чем-то совсем новым. Она явно находится в эксплуатации уже некоторое время, но пройти мимо этого недавнего снимка информационного агентства dpa мы не смогли. В самом Гамбурге мимо таких урн не должны проходить курильщики. Им предлагают избавляться от окурков без вреда природе и собственному кошельку. За брошенные на улице окурки в этом немецком городе ежегодно выписывается около 13 тысяч штрафов - по 55 евро за штуку.

Борьба за чистоту улиц

Как видно, курильщики могут одновременно принять участие в голосовании по тому или иному вопросу. В данный момент - решить "Является ли Эльбская филармония самым красивым символом Гамбурга"? Очевидно, что в голосовании эта городская достопримечательность безнадежно проигрывает. Есть ли возможности для манипуляций? Конечно! Каждый желающий может поднять выброшенный кем-то окурок и вбросить в урну. Собирать окурки, конечно, лучше в защитных перчатках, причем не только во время пандемии коронавирусной инфекции.

Сигаретные окурки и экология

Ежегодно по всему миру на улицы и под ноги выбрасываются триллионы сигаретных окурков. В пепельницы и мусорные баки, согласно оценкам экспертов, попадает лишь 20 процентов такого мусора. Они наносят вред окружающей среде и засоряют города. На разложение синтетических фильтров требуется от 10 до 15 лет. Всего лишь один выброшенный окурок, стоит только пройти дождю, загрязняет до 60 литров грунтовых вод.

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