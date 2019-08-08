 Возможны ли манипуляции при голосовании окурками? (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 07.03.2021

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По Германии

Возможны ли манипуляции при голосовании окурками? (фото)

Такой вот необычной урной можно воспользоваться в Гамбурге: выбросить сигаретный окурок и заодно проголосовать.

Гамбург

Две такие необычные урны для окурков установлены в Гамбурге на улицах Мёнкебергштрассе (Moenckebergstrasse) и Шпиталерштрассе (Spitalerstrasse)

Гамбург • Судя по этой фотографии, изображенную на ней урну для голосования нельзя назвать чем-то совсем новым. Она явно находится в эксплуатации уже некоторое время, но пройти мимо этого недавнего снимка информационного агентства dpa мы не смогли. В самом  Гамбурге мимо таких урн не должны проходить курильщики. Им предлагают избавляться от окурков без вреда природе и собственному кошельку. За брошенные на улице окурки в этом немецком городе ежегодно выписывается около 13 тысяч штрафов - по 55 евро за штуку.

Борьба за чистоту улиц

Как видно, курильщики могут одновременно принять участие в голосовании по тому или иному вопросу. В данный момент - решить "Является ли Эльбская филармония самым красивым символом Гамбурга"? Очевидно, что в голосовании эта городская достопримечательность безнадежно проигрывает. Есть ли возможности для манипуляций? Конечно! Каждый желающий может поднять выброшенный кем-то окурок и вбросить в урну. Собирать окурки, конечно, лучше в защитных перчатках, причем не только во время пандемии коронавирусной инфекции.

Сигаретные окурки и экология

Ежегодно по всему миру на улицы и под ноги выбрасываются триллионы сигаретных окурков. В пепельницы и мусорные баки, согласно оценкам экспертов, попадает лишь 20 процентов такого мусора. Они наносят вред окружающей среде и засоряют города. На разложение синтетических фильтров требуется от 10 до 15 лет. Всего лишь один выброшенный окурок, стоит только пройти дождю, загрязняет до 60 литров грунтовых вод.

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    Вас раздражают шумные компании? Выходите почаще на перекур - и вы испытаете все прелести одиночества. Между прочим, кожа и одежда уже сейчас источают табачное зловоние, вами не замечаемое, но отпугивающее собеседников. От близких поможет избавиться и пассивное курение: от него умирают люди, никогда и не державшие сигареты в руках. Особенно уязвимы дети, легкие которых еще формируются.

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    Вас раздражают домогательства партнера? Приучите его к табаку - и вы оба станете неспособными к страсти и равнодушными к удовольствию. Кровь курильщика, густая и плохо насыщенная кислородом, с трудом добирается до половых органов, а недостаток эстрогена и тестостерона отключает желание. Дефицит гормонов провоцирует нервозность и депрессивность, что накладывает отпечаток и на поведение в постели.

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    У вас твердый характер? Попробуйте бросить курить - и ваша железная воля сломается о никотин быстрее, чем карандаш в руке отчаявшегося поэта: никотин, по оценке экспертов, вызывает зависимость, как героин и кокаин. Никотину требуется всего восемь секунд для того, чтобы добраться до мозга. И даже после полного вывода токсинов из организма, мозг реагирует на соблазн...

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    И все же: бросить курить никогда не поздно! У вас прекратится кашель, посвежеет кожа, исчезнет одышка и запах изо рта, к вам вернутся желание заниматься любовью, оптимизм и хорошее настроение. А еще у вас появится масса свободного времени и денег в кошельке. Отказ от никотина увеличит продолжительность и качество вашей жизни. Стоит попробовать! А еще лучше - никогда не начинать.

    Автор: Элла Володина


Контекст

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