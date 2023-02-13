Воздушные силы Украины: Военные РФ запустили воздушные шары

По версии представителей Воздушных сил ВС Украины, военные РФ запустили несколько воздушных шаров с уголковыми отражателями и БПЛА.

Военные РФ запустили несколько воздушных шаров с уголковыми отражателями, заявили в Telegram в воскресенье, 12 февраля, представители Воздушных сил ВС Украины.

По их данным, был также использован беспилотный разведывательный аппарат (БПЛА). По нему сработала система противовоздушной обороны (ПВО) украинского оперативного воздушного командования "Восток", отмечалось далее в сообщении. "Результат уточняется", - указали в Воздушных силах ВС Украины.

При этом, по их сведениям, информация о применении ВС РФ дронов-камикадзе Shahed вечером 12 февраля в Днепропетровской области Украины не соответствует действительности.

Игнат: Возможно, это - запуск для истощения ПВО

Ранее представитель командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона заявил: "Возможно, это - не такие воздушные шары, как были в США, но возможно воздушные шары тоже запускать, чтобы истощать ПВО или ради какой-либо другой цели".

Уголковый отражатель - устройство, посылающее попавшее в него излучение в обратном направлении. Оно может применяться для отражения оптических и радиоволн.

Вечером 12 февраля в ряде областей на востоке Украины была объявлена воздушная тревога.

Над США сбили восьмиугольный объект

Самолеты ВВС и Национальной гвардии США 12 февраля сбили неизвестный объект в небе над озером Гурон близ границы с Канадой, сообщила в Twitter член Палаты представителей Конгресса США от штата Мичиган (демократ) Элисса Слоткин.

Президент США Джо Байден отдал американским военным приказ о поражении объекта "из соображений осторожности", сказал высокопоставленный представитель администрации. Речь шла о восьмиугольной структуре, не несущей военной угрозы для инфраструктуры на земле, передало агентство AFP. По его данным, объект тем не менее мог представлять опасность для гражданской авиации, поскольку летел на высоте около 6 000 метров над Мичиганом.

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