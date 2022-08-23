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Фото: picture-alliance/dpa/Tass/A. Novoderezhkin
ПолитикаРоссия

Соратники Навального стали фигурантами дел о "фейках"

Виталий Кропман
32 мин. назад

Фигурантами первого массового дела против ведущих Youtube-канала по "фейкам" про армию РФ стали Иван Жданов, Мария Певчих, Леонид Волков, Руслан Шаведдинов, Любовь Соболь, Анна Бирюкова, Кира Ярмыш и Дмитрий Низовцев.

https://www.dw.com/ru/vosem-soratnikov-navalnogo-stali-figurantami-del-ofejkah-pro-armiju/a-62899212

На восьмерых соратников оппозиционного политика Алексея Навального завели уголовные дела о "фейках" про российскую армию. Об этом во вторник, 23 августа, сообщил Telegram-канал "Сирена" со ссылкой на слова адвоката по назначению.

По информации юриста, "речь идет о высказываниях, сделанных во время эфиров и в роликах на канале "Популярная политика". Это первое массовое дело против ведущих Youtube-канала по "фейкам" о российской армии.

Дела заведены на Ивана Жданова, Марию Певчих, Леонида Волкова, Руслана Шаведдинова, Любовь Соболь, Анну Бирюкову, Киру Ярмыш и Дмитрия Низовцева. Следственным комитетом РФ назначены лингвистические экспертизы  высказываний фигурантов, касающихся событий в Украине.

Закон о военной цензуре

"Закон о фейках" или "Закон о военной цензуре" - федеральный закон, устанавливающий уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, а также за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. Закон был принят 4 марта 2022 года на фоне антивоенных протестов через несколько дней после вторжения России на территорию Украины.

Российские власти регулярно пользуются статьей о "дискредитации" российской армии для того, чтобы избежать распространение информации, связанной с войной в Украине. По некоторым данным, по этой статье уже заведено несколько тысяч административных и уголовных дел.

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