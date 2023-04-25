Вопрос об авторских правах на танк Leopard решат в суде

Компания Krauss Maffei Wegmann хочет запретить оборонному концерну Rheinmetall утверждать, что ему принадлежат права на танк Leopard до версии 2А4 включительно.

Немецкий производитель танков, компания Krauss Maffei Wegmann (KMW) подал в суд на оборонный концерн Rheinmetall в связи со спором об авторских правах на танк Leopard. Мюнхенская компания хочет запретить ответчику утверждать, что права на танки Leopard до версии 2А4 включительно принадлежат Rheinmetall. О юридической коллизии во вторник, 25 апреля, сообщает агентство dpa.

Ранее шеф Rheinmetall Армин Паппергер Armin Papperger заявил газете Neue Zürcher Zeitung о правах концерна. "Мы построили тысячу Leopard 2A4, основываясь на нашей интеллектуальной собственности", - сказал он. В KMW не согласны с такой постановкой вопроса. В компании назвали заявления Паппергера "неправдивыми, вводящими в заблуждение и нарушающими ее права".

Партнеры и конкуренты

В случае с Leopard 2 KMW и Rheinmetall являются, с одной стороны, партнерами, а с другой - конкурентами. Танк в действительности был разработан компанией Krauss-Maffei Wegmann, но Rheinmetall предоставляет пушку, боеприпасы, систему управления огнем и систему командования и управления.

Интересно, что, несмотря на интервью Паппергера, в Rheinmetall не отрицают заслуг KMW. "Leopard 2 от Krauss-Maffei Wegmann (KMW) является самым мощным основным боевым танком в мире и в то же время системой вооружения с самым широким международным распространением", - указывает на веб-сайте концерна.

Первые слушания по делу пройдут 2 мая в Мюнхенском региональном суде.

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