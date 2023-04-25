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Основной боевой танк Leopard 2 A4Фото: Courtesy Canadian Armed Forces/REUTERS
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Вопрос об авторских правах на танк Leopard решат в суде

Виталий Кропман
8 мин. назад

Компания Krauss Maffei Wegmann хочет запретить оборонному концерну Rheinmetall утверждать, что ему принадлежат права на танк Leopard до версии 2А4 включительно.

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Немецкий производитель танков, компания Krauss Maffei Wegmann (KMW) подал в суд на оборонный концерн Rheinmetall в связи со спором об авторских правах на танк Leopard. Мюнхенская компания хочет запретить ответчику утверждать, что права на танки Leopard до версии 2А4 включительно принадлежат Rheinmetall. О юридической коллизии во вторник, 25 апреля, сообщает агентство dpa.

Ранее шеф Rheinmetall Армин Паппергер Armin Papperger заявил газете Neue Zürcher Zeitung о правах концерна. "Мы построили тысячу Leopard 2A4, основываясь на нашей интеллектуальной собственности", - сказал он. В KMW не согласны с такой постановкой вопроса. В компании назвали заявления Паппергера "неправдивыми, вводящими в заблуждение и нарушающими ее права".

Партнеры и конкуренты

В случае с Leopard 2 KMW и Rheinmetall являются, с одной стороны, партнерами, а с другой - конкурентами. Танк в действительности был разработан компанией Krauss-Maffei Wegmann, но Rheinmetall предоставляет пушку, боеприпасы, систему управления огнем и систему командования и управления.

Интересно, что, несмотря на интервью Паппергера, в Rheinmetall не отрицают заслуг KMW. "Leopard 2 от Krauss-Maffei Wegmann (KMW) является самым мощным основным боевым танком в мире и в то же время системой вооружения с самым широким международным распространением", - указывает на веб-сайте концерна.

Первые слушания по делу пройдут 2 мая в Мюнхенском региональном суде.

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Веб.страница концерна Rheinmetall

www.rheinmetall.com
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