Волонтер Александр Демиденко умер в российском СИЗО

О смерти белгородского волонтера, который помогал украинским беженцам вернуться домой, его жене и сыну адвокат сообщил лишь спустя три дня. Сын считает, что Демиденко совершил самоубийство.

В одном из следственных изоляторов (СИЗО) Белгорода скончался арестованный 61-летний белгородский волонтер Александр Демиденко, сообщает в понедельник, 8 апреля, издание "Важные истории", отмечая, что умерший в заключении волонтер с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину помогал украинским беженцам вернуться домой.

Отмечается, что информацию о смерти Давиденко журналистам подтвердил источник из окружения покойного. "Мужчина скончался еще 5 апреля. Адвокат волонтера сказал об этом жене и сыну погибшего спустя три дня", - уточняют в сообщении.

Волонтера задержали силовики у КПП

Александр Демиденко находился под стражей с 17 октября 2023 года. Его задержание произошло у КПП "Колотиловка" - мужчину увезли в неизвестном направлении предположительно чеченские силовики. Как рассказала супруга Демиденко Наталья, спустя три дня ее мужа на время привезли домой и дали сходить ему в душ. Женщина заметила на теле мужа множество синяков, но ей не объяснили, что произошло.

Издание сообщает, что причиной заключения волонтера в СИЗО послужила якобы найденная у него дома во время обыска граната и два взрывателя, после чего было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия.

Причина смерти неизвестна, сын говорит о суициде

По словам собеседника издания, причина смерти пока неизвестна, но Демиденко собирались этапировать в Санкт-Петербург и переквалифицировать дело по более тяжелой статье по статье о незаконном обороте оружия.

"Думаю, отец сам наложил на себя руки, так как для такого активного и свободолюбивого человека мысль о вероятном будущем заключении была нестерпима. Его уже психологически убивали полгода в СИЗО без свиданий с родными и хотя бы книг", - написал в Telegram сын Демиденко.

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