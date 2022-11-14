Атаки не обошли стороной и музей Леопольда в Вене. Активисты группы "Последнее поколение" облили известную картину Густава Климта маслянистой жидкостью, а один из них приклеил ладонь к защитному стеклу. Молодые люди объяснили, что, как и персонажи на полотне австрийского художника, не желают смотреть смерти в лицо.