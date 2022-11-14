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Стюарт Браун | Павел Мыльников
7 ч. назад
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Топ-тема

Анджей Дуда

Дуда: ФРГ должна решить, размещать ли Patriots в Украине

Конфликты12 мин. назад
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Другие публикации DW

Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

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"Патриоты" поедут в Украину? DW Шоу

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Карикатура - "президент России Владимир Путин" расправил руки, к которым привязаны деревянные крылья с надписью "искусственный интеллект"

Искусственный интеллект спасет Россию и Путина?

Искусственный интеллект спасет Россию и Путина?

Политика4 ч. назад
Тюрьма в Гродно, где отбывают наказание и осужденные за наркопреступления в Беларуси

В РБ резкий рост числа наркопреступлений: в чем причина?

В РБ резкий рост числа наркопреступлений: в чем причина?

Преступность14 ч. назад
Большую колокольню Киево-Печерской лавры до сих пор украшают золотые двуглавые орлы

Историк о том, есть ли в Киево-Печерской лавре "русский мир"

Историк о том, есть ли в Киево-Печерской лавре "русский мир"

Религия16 ч. назад
Порт Мукран, 23.11.2022. Прибытие в Германию первого плавучего СПГ-терминала Neptune

Все идет по плану: первый СПГ-терминал уже прибыл в Германию

Все идет по плану: первый СПГ-терминал уже прибыл в Германию

Экономика и бизнес24 ноября 2022 г.
После ракетного удара по Киеву, 23 ноября 2022 г.

Госминистр ФРГ: К происходящему в Украине нельзя привыкнуть

Госминистр ФРГ: К происходящему в Украине нельзя привыкнуть

Конфликты24 ноября 2022 г.
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