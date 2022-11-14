Волна протестов экоактивистов в музеях
Группы активистов по всему миру то и дело совершают атаки на известные произведения искусства, пытаясь таким образом привлечь внимание к вопросам защиты климата.
Винсент ван Гог, "Персиковые деревья в цвету"
В июне двое активистов группы Just Stop Oil приклеили ладони к раме картины нидерландского художника в галерее Курто в Лондоне. Суд 22 ноября приговорил парня к трехнедельному лишению свободы, девушка получила аналогичный условный срок. Нанесенный ущерб оценен в 2000 фунтов стерлингов, что в пересчете составляет 2300 евро.
Чарльз Рэй, "Лошадь с наездником"
В середине ноября экоактивисты облили оранжевой краской выставленную в Париже скульптуру работы уроженца Чикаго Чарльза Рэя. Министр культуры Франции Рима Абдул-Малак осудила атаку на творение одного из ключевых американских скульпторов, назвав произведение Рэя "беззащитным". Как указала Абдул-Малак, "искусство и экология не противоречат друг другу".
Энди Уорхол, "Артмобиль"
В Италии пострадала работа другого художника из США. Активистки забросали восемью килограммами муки раскрашенный Энди Уорхолом автомобиль BMW M1, выставленный в культурном центре Fabbrica del Vapore в Милане. Попытку девушек приклеиться к колесам удалось пресечь. Как заметил один из разгневанных посетителей, активисткам стоило обратить свой гнев на нефтяные компании или круизные лайнеры в Венеции.
Энди Уорхол, "Банки с супом "Кэмпбелл"
9 ноября в поле зрения активистов группы Stop Fossil Fuel попало произведение Уорхола "Банки с супом "Кэмпбелл". Они разрисовали маркерами несколько полотен, выставленных в Национальной галерее Австралии в Канберре. Один из участников даже приклеил ладонь к защитному стеклу, предварительно криком оповестив посетителей музея о "чрезвычайной климатической ситуации".
Густав Климт, "Смерть и жизнь"
Атаки не обошли стороной и музей Леопольда в Вене. Активисты группы "Последнее поколение" облили известную картину Густава Климта маслянистой жидкостью, а один из них приклеил ладонь к защитному стеклу. Молодые люди объяснили, что, как и персонажи на полотне австрийского художника, не желают смотреть смерти в лицо.
Франсиско Гойя, "Маха одетая" и "Маха обнаженная"
В начале ноября активисты приклеились к рамам картин испанского живописца в музее Прадо в Мадриде. Молодые люди оставили на стене надпись "+1,5°C", ссылаясь на Парижское соглашение по климату. Именно в этих рамках участники соглашения хотят удержать рост глобальной средней температуры. Ответственность за акцию взяла на себя группа Futuro Vegetal ("Будущее растений").
Ян Вермеер, "Девушка с жемчужной сережкой"
В конце октября бельгийские активисты группы Just Stop Oil атаковали произведение нидерландского художника в Гааге. Один из активистов приклеил ладони к картине, находящейся за защитным стеклом, другой - к стене, а третий выплеснул на картину суп. Двоих участников приговорили к двухмесячному лишению свободы (из которых один месяц - условно).
Клод Моне, картина из серии "Стога"
В октябре двое активистов движения "Последнее поколение" облили картофельным пюре работу француза во дворце Барберини. Полотно находилось за стеклом. Один из участников заявил, что люди "голодают, замерзают и умирают", а мир столкнулся с "климатической катастрофой". Расследование ведет прокуратура Потсдама. В случае признания виновными в порче имущества активистам грозит до 3 лет лишения свободы.
Петер Пауль Рубенс, "Избиение младенцев"
В конце августа двое активистов приклеились к работе Рубенса в Старой пинакотеке Мюнхена. Сотрудникам музея и полицейским пришлось воспользоваться растворителями, чтобы освободить молодых людей. Пострадала рама XVII века, а также настенное покрытие. По данным прокуратуры, ущерб составил 11 тысяч евро.
Винсент ван Гог, "Подсолнухи"
В середине октября две представительницы группы Just Stop Oil облили томатным супом картину нидерландского постимпрессиониста в Национальной галерее в Лондоне, а затем приклеили ладони к стене выставочного зала. Как и во всех описанных случаях, произведение искусства не пострадало благодаря защитному стеклу. Демонстранток задержали, а позднее предъявили им обвинения.
Джон Констебл, "Телега для сена"
В начале июля активисты группы Just Stop Oil приклеили плакат на картину английского художника в Национальной галере в Лондоне, тем самым заменив идиллический речной пейзаж на асфальтированную дорогу, мертвые деревья, заводские трубы и самолеты. Ранее некий реставратор рассказал активистам, что слои краски и лака на полотне выдерживают легкий клей.
Леонардо да Винчи, "Тайная вечеря"
Картина в Королевской академии художеств в Лондоне является лишь репликой известной фрески итальянского художника. Однако это не остановило активистов, приклеившихся к раме июльским днем. В разговоре с DW один из участников объяснил выбор работы тем, что она тематически связана с изменением климата.
Скульптурная группа со жрецом Лаокооном
Двое активистов итальянского отделения группы "Последнее поколение" приклеились к произведению античного искусства в одном из музеев Ватикана. Лаокоон в ходе Троянской войны убеждал защитников Трои не вводить выставленного греками перед воротами деревянного коня в город, но жители не вняли призывам прорицателя. В наши дни без внимания остаются призывы исследователей климата, рассказали активисты.