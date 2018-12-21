 Volkswagen может сократить до 7 тысяч рабочих мест в Германии | Новости о немецких автомобилях | DW | 21.12.2018

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Автомобиль

Volkswagen может сократить до 7 тысяч рабочих мест в Германии

В связи с развитием производства электромобилей VW может сократить до 4 тысяч рабочих мест в Ганновере и до 3 тысяч - в Эмдене, пишет dpa.

Подзарядка автомобиля VW

По информации dpa, немецкий концерн Volkswagen может сократить до 7 тысяч рабочих мест на двух заводах в Германии - до 4 тысяч в Ганновере и до 3 тысяч в Эмдене. Такой сценарий возможен в связи с развитием производства электромобилей, сообщает агентство в пятницу, 21 декабря, со ссылкой на информированные источники.

Контекст

При этом, согласно этим данным, сокращения возможны только на добровольной основе и после того как полностью будут исчерпаны варианты перевода пожилых сотрудников на программу частичного выхода на пенсию. В этом случае на заводе в Ганновере останется чуть более 10 тысяч сотрудников, в Эмдене - около 6 тысяч, указывает далее агентство.

Планы VW в сфере электромобильности

В середине ноября руководство Volkswagen сообщило о планах в ближайшие пять лет вложить в разработку электромобилей, самоуправляемых машин и цифровизацию 44 миллиарда евро, что составляет примерно одну треть от запланированных на этот период общих расходов компании.

"Мы с нашими инвестициями фокусируемся на перспективных направлениях мобильности и последовательно проводим свою стратегию", - заявил председатель правления автоконцерна Херберт Дис (Herbert Diess). Деньги на программы, связанные с электромобилем, концерн намерен изыскать за счет многомиллиардных программ экономии при производстве других моделей. Представитель правления VW Оливер Блуме (Oliver Blume) подтвердил, что три предприятия концерна - в Эмдене, Цвикау и Ганновере - будут переоборудованы и оснащены под выпуск электромобилей.

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    Автор: Григорий Аросев


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