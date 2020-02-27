 Volkswagen извинился за рекламный ролик с темнокожим мужчиной | Новости из Германии о Германии | DW | 20.05.2020

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Германия

Volkswagen извинился за рекламный ролик с темнокожим мужчиной

Реклама с чернокожим мужчиной, которого толкает большая рука, вызвал бурю критики интернет-пользователей. Позднее Volkswagen удалил видео из своих соцсетей.

Логотип Volkswagen

Немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) принес извинения за рекламный ролик с темнокожим мужчиной, который многие интернет-пользователи сочли расистским. "Несомненно: видео неправильное и безвкусное", - заявило руководство VW в среду, 20 мая. В концерне выразили понимание в связи с тем, что ролик стал причиной недовольства, и обещали выяснить, "как такое могло произойти, и сделать соответствующие выводы", передает информагентство dpa.

VW заверил, что выступает против любого проявления расизма, ксенофобии и дискриминации. При этом сначала, после первой волны критики, концерн в своем Instagram лишь выразил удивление тем, что видео было "неправильно понято".

Ролик, который был опубликован на страницах VW в соцсетях накануне и позднее удален, показывает темнокожего мужчину и большую белокожую руку, заталкивающую его в дверь с вывеской "Petit colon". После этого на экране появляется надпись "Der neue Golf" ("новый Golf" по-немецки), при этом первыми высвечиваются буквы, образующие слово "neger". Копию видео опубликовал в свое микроблоге в Twitter немецкий журналист Феликс Эдеха (Felix Edeha).

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