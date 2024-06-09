Армия РФ за сутки обстреляла 103 населенных пункта Украины

Военные РФ нанесли удары по жилым кварталам и объектам инфраструктуры в 10 областях Украины. Есть погибшие и раненые.

За минувшие сутки российские войска подвергли обстрелам десять областей Украины. Об этом в воскресенье, 9 июня, сообщил медиацентр украинского Министерства обороны Military Media Center.

По информации ведомства, российская армия использовала для этих ударов различные виды вооружений, включая минометы, артиллерию, танки, реактивные системы залпового огня, беспилотники, а также тактическую авиацию.

Атакам подверглись 103 населенных пункта и 93 объекта инфраструктуры, есть погибшие и раненые, добавили в Military Media Center. Количество жертв уточняется.

По данным украинского Минобороны, больше всего населенных пунктов было атаковано за сутки в Сумской (28), Донецкой (26), Харьковской (14) и Херсонской (13) областях.

В результате ударов РФ есть погибшие и раненые

Как сообщили в Донецкой областной военной администрации (ОВА), в результате ударов армии РФ погиб один человек в Торецкой общине, повреждены в том числе частные дома и многоэтажки.

Еще об одной жертве российских атак сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов : в результате удара войск РФ корректируемыми авиабомбами по селу Хотомля погиб мужчина. Еще четыре жителя Харьковской области получили ранения.

В Херсонской области российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, повредив 13 частных домов, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин . "Из-за российской агрессии один человек погиб, еще четыре - получили ранения", - сообщается в его Telegram-канале. Глава Херсонской ОВА также добавил, что было зафиксировано попадание в машину скорой помощи, бригада которой ехала на вызов к пострадавшим после обстрела Белозерской общины.

Российские войска регулярно обстреливают украинские города и села, а также наносят удары по объектам критической инфраструктуры соседней страны. Ранее министр энергетики Украины Николай Колесник заявил, что цель российских ударов по инфраструктурным объектам - "полный блэкаут" Украины.