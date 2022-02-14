Войну перенесли? Россия не нападет на Украину - пока

Политика в картинках

Песков против англосаксов, или Россия хочет быть частью ЕС?

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обвинил "англосаксов" в напряженности в Европе и добавил: "Здесь нам, европейцам, есть о чем задуматься". Сергей Елкин увидел в этом новый поворот политических настроений в РФ.