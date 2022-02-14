Войну перенесли? Россия не нападет на Украину - пока

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16 февраля разведка США считала возможным днем вторжения российских войск на территорию Украины. Катастрофы не случилось, но карикатуристу Сергею Елкину все еще тревожно.
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