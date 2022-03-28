 Война в Украине - 20.04.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 20.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

Война в Украине - 20.04.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.

  • Николаевская область, 19 апреля

    Украинский военный патруль на границе Херсонской области - около линии фронта. Также в фотохронике войны в Украине от 20 апреля - Харьков и Краматорск после обстрелов, похороны Маргариты, Матвея и Клима Чикмаревых в Буче, работа саперов, хлеб с тризубом, пасхальные яйца в подвале, желто-голубой поезд в Японии. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Николаевская область, 19 апреля

    Воронка и разрушения на месте попадания ракеты в одном из жилых районов города Николаев. DW каждый день следит за развитием событий в постоянно обновляющихся онлайн-трансляциях в рубриках "Новости" и "Украина".

  • Николаевская область, 19 апреля

    Украинский солдат проверяет свое снаряжение на пороге школы недалеко от линии фронта в Николаевской области. Здание получило повреждения во время обстрелов.

  • Николаевская область, 19 апреля

    Еще одна фотография из этого региона. Украинский солдат готовит ужин в подвале-укрытии для себя и своих сослуживцев.

  • Краматорска, 19 апреля

    Пострадавший в больнице Краматорска. 19 апреля в этом городе в результате обстрела российской армией погиб один человек, трое получили ранения. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.

  • Краматорск, 19 апреля

    Тело погибшего в Краматорске 19 апреля на территории фабрики, накрытое обрывком автомобильного брезента. В этот же день в Донецкой области погибли еще два человека - в Авдеевке и Благодатном.

  • Харьков, 19 апреля

    Следы от попадания российского боеприпаса на стене жилого дома в Харькове. Согласно сводке ГСЧС Харьковской области, за сутки 19 апреля спасатели выезжали тушить пожары после обстрелов Харькова более десяти раз.

  • Харьков, 19 апреля

    Погибший мужчина в одном из жилых районов Харькова. 19 апреля в результате российских обстрелов здесь погибли четыре человека, четырнадцать человек получили ранения.

  • Буча, 19 апреля

    Кладбище в Буче. Похороны Маргариты Чикмаревой и двух сыновей - Матвея и Клима. Мать родилась в 1988 году, дети - в 2012 и 2017 годах. Были убиты российскими военными 5 марта. Семья переехала в Бучу из Донбасса к родителям мужа - Александра. Автомобиль с белым флагом и надписью "Дети" был расстрелян при попытке выехать из города. Отец семьи получил сильное ранение, остался без ноги...

  • Буча, 19 апреля

    На кладбище в Буче не прекращаются похороны - тех, кого эксгумировали из братских могил, других временных захоронений, нашли убитыми на улицах, в домах, подвалах… 63-летняя Вера Птицина вместе с 45-летней дочерью Аленой около могилы мужа и отца - 74-летнего Юрия Птицина, скончавшегося во время оккупации из-за отсутствия возможности оказания необходимой медицинской помощи.

  • Буча, 19 апреля

    Жители Бучи в очереди за помощью от Евросоюза. Во время оккупации в городе оставалось около трех тысяч человек - из 53 тысяч, живших здесь до вторжения. Об этом мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил в интервью Дмитрию Гордону. Каждый пятый из оставшихся был убит. Количество жертв превысило 400 человек.

  • Ирпень, 18 апреля

    Так выглядит сейчас после оккупации город Ирпень под Киевом - расположенный в нескольких километрах от Бучи. Как сообщают украинские СМИ, здесь уже провели осмотр 269 тел убитых мирных граждан. Для восстановления города, согласно оценкам Инвестиционного совета Ирпеня, потребуется около одного миллиарда долларов.

  • Киевская область, 19 апреля

    Сапер посреди поля около Ирпеня. Помимо восстановления разрушенной инфраструктуры, ремонта поврежденных и строительства новых зданий в Киевской области предстоит собрать множество неразорвавшихся боеприпасов и провести разминирование территорий.

  • Мощун, 19 апреля

    Поиск неразорвавшихся боеприпасов также проводится перед осмотром тел и транспортировкой убитых российских солдат, оставленных на территории Киевской области. Около села Мощун Бучанского района, 19 апреля.

  • Гостомель, 18 апреля

    Украинские саперы на месте падения сбитого во время боевых действий российского вертолета под городом Гостомель Киевской области.

  • Мариуполь, 19 апреля

    Торговый порт в Мариуполе, 19 апреля. Ситуация вокруг этого осажденного города, защитников Мариуполя и гражданских лиц на территории завода "Азовсталь" находится в центре внимания властей Украины и мирового сообщества. Одна из приоритетных задач сейчас - эвакуация детей, женщин и пожилых людей.

  • Львов, 19 апреля

    Приближение Светлого Христова Воскресенья для православных во время войны. Дети учатся раскрашивать пасхальные яйца в подвальном убежище во Львове. На этом написано: "Слава Украине!". В российских СМИ накануне появились фотографии пасхалных куличей со зловещим символом "Z" в Курганской области...

  • Одесса, 18 апреля

    Хлеб насущный. В Одессе теперь выпускают такой вот хлеб с трезубом - основным элементом государственного герба Украины. В качестве альтернативы также предлагают надпись "ВСУ". Каждый день несколько десятков килограммов хлеба из этой пекарни передают военным, территориальной обороне и беженцам.

  • Кельн, 20 апреля
    Еще по теме

    Специальный самолет ВВС Германии A310 MedEvac вновь 20 апреля вылетел из международного аэропорта Кёльн/Бонн в город Жешув на юго-востоке Польши. "Летающий госпиталь" доставит раненых детей и взрослых из Украины на лечение в ФРГ. Самолет оборудован шестью модулями интенсивной терапии и может взять на борт еще от 38 до 56 других пациентов с менее серьезными травмами или ранениями.

  • Такамацу, 20 апреля

    На японском острове Сикоку в префектуре Кагава теперь можно увидеть такой поезд солидарности в цветах украинского флага. "We stand with you"…


  • Николаевская область, 19 апреля

    Украинский военный патруль на границе Херсонской области - около линии фронта. Также в фотохронике войны в Украине от 20 апреля - Харьков и Краматорск после обстрелов, похороны Маргариты, Матвея и Клима Чикмаревых в Буче, работа саперов, хлеб с тризубом, пасхальные яйца в подвале, желто-голубой поезд в Японии. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Николаевская область, 19 апреля

    Воронка и разрушения на месте попадания ракеты в одном из жилых районов города Николаев. DW каждый день следит за развитием событий в постоянно обновляющихся онлайн-трансляциях в рубриках "Новости" и "Украина".

  • Николаевская область, 19 апреля

    Украинский солдат проверяет свое снаряжение на пороге школы недалеко от линии фронта в Николаевской области. Здание получило повреждения во время обстрелов.

  • Николаевская область, 19 апреля

    Еще одна фотография из этого региона. Украинский солдат готовит ужин в подвале-укрытии для себя и своих сослуживцев.

  • Краматорска, 19 апреля

    Пострадавший в больнице Краматорска. 19 апреля в этом городе в результате обстрела российской армией погиб один человек, трое получили ранения. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.

  • Краматорск, 19 апреля

    Тело погибшего в Краматорске 19 апреля на территории фабрики, накрытое обрывком автомобильного брезента. В этот же день в Донецкой области погибли еще два человека - в Авдеевке и Благодатном.

  • Харьков, 19 апреля

    Следы от попадания российского боеприпаса на стене жилого дома в Харькове. Согласно сводке ГСЧС Харьковской области, за сутки 19 апреля спасатели выезжали тушить пожары после обстрелов Харькова более десяти раз.

  • Харьков, 19 апреля

    Погибший мужчина в одном из жилых районов Харькова. 19 апреля в результате российских обстрелов здесь погибли четыре человека, четырнадцать человек получили ранения.

  • Буча, 19 апреля

    Кладбище в Буче. Похороны Маргариты Чикмаревой и двух сыновей - Матвея и Клима. Мать родилась в 1988 году, дети - в 2012 и 2017 годах. Были убиты российскими военными 5 марта. Семья переехала в Бучу из Донбасса к родителям мужа - Александра. Автомобиль с белым флагом и надписью "Дети" был расстрелян при попытке выехать из города. Отец семьи получил сильное ранение, остался без ноги...

  • Буча, 19 апреля

    На кладбище в Буче не прекращаются похороны - тех, кого эксгумировали из братских могил, других временных захоронений, нашли убитыми на улицах, в домах, подвалах… 63-летняя Вера Птицина вместе с 45-летней дочерью Аленой около могилы мужа и отца - 74-летнего Юрия Птицина, скончавшегося во время оккупации из-за отсутствия возможности оказания необходимой медицинской помощи.

  • Буча, 19 апреля

    Жители Бучи в очереди за помощью от Евросоюза. Во время оккупации в городе оставалось около трех тысяч человек - из 53 тысяч, живших здесь до вторжения. Об этом мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил в интервью Дмитрию Гордону. Каждый пятый из оставшихся был убит. Количество жертв превысило 400 человек.

  • Ирпень, 18 апреля

    Так выглядит сейчас после оккупации город Ирпень под Киевом - расположенный в нескольких километрах от Бучи. Как сообщают украинские СМИ, здесь уже провели осмотр 269 тел убитых мирных граждан. Для восстановления города, согласно оценкам Инвестиционного совета Ирпеня, потребуется около одного миллиарда долларов.

  • Киевская область, 19 апреля

    Сапер посреди поля около Ирпеня. Помимо восстановления разрушенной инфраструктуры, ремонта поврежденных и строительства новых зданий в Киевской области предстоит собрать множество неразорвавшихся боеприпасов и провести разминирование территорий.

  • Мощун, 19 апреля

    Поиск неразорвавшихся боеприпасов также проводится перед осмотром тел и транспортировкой убитых российских солдат, оставленных на территории Киевской области. Около села Мощун Бучанского района, 19 апреля.

  • Гостомель, 18 апреля

    Украинские саперы на месте падения сбитого во время боевых действий российского вертолета под городом Гостомель Киевской области.

  • Мариуполь, 19 апреля

    Торговый порт в Мариуполе, 19 апреля. Ситуация вокруг этого осажденного города, защитников Мариуполя и гражданских лиц на территории завода "Азовсталь" находится в центре внимания властей Украины и мирового сообщества. Одна из приоритетных задач сейчас - эвакуация детей, женщин и пожилых людей.

  • Львов, 19 апреля

    Приближение Светлого Христова Воскресенья для православных во время войны. Дети учатся раскрашивать пасхальные яйца в подвальном убежище во Львове. На этом написано: "Слава Украине!". В российских СМИ накануне появились фотографии пасхалных куличей со зловещим символом "Z" в Курганской области...

  • Одесса, 18 апреля

    Хлеб насущный. В Одессе теперь выпускают такой вот хлеб с трезубом - основным элементом государственного герба Украины. В качестве альтернативы также предлагают надпись "ВСУ". Каждый день несколько десятков килограммов хлеба из этой пекарни передают военным, территориальной обороне и беженцам.

  • Кельн, 20 апреля
    Еще по теме

    Специальный самолет ВВС Германии A310 MedEvac вновь 20 апреля вылетел из международного аэропорта Кёльн/Бонн в город Жешув на юго-востоке Польши. "Летающий госпиталь" доставит раненых детей и взрослых из Украины на лечение в ФРГ. Самолет оборудован шестью модулями интенсивной терапии и может взять на борт еще от 38 до 56 других пациентов с менее серьезными травмами или ранениями.

  • Такамацу, 20 апреля

    На японском острове Сикоку в префектуре Кагава теперь можно увидеть такой поезд солидарности в цветах украинского флага. "We stand with you"…


Другие сюжеты в медиатеке

Война в Украине - 28.03.2022

Война в Украине - 28.03.2022 28.03.2022

Говорить с Путиным можно только с позиции силы, заявил Джон Маккейн в интервью Жанне Немцовой.

Сенатор Маккейн: Путин - убийца, бандит и продукт КГБ (12.01.2017) 12.01.2017

Немецкие СМИ: Липовые дипломы и шпионские страсти

Немецкие СМИ: "Липовые" дипломы и шпионские страсти 15.02.2013

Самолеты-беспилотники: убийцы или защитники?

Самолеты-беспилотники: убийцы или защитники? 11.02.2013

Читайте также

Фотохроника войны в Украине - 20 апреля

Фотохроника войны в Украине - 20 апреля 20.04.2022

Харьков и Краматорск после обстрелов, похороны матери и двух сыновей в Буче, работа саперов, хлеб с тризубом, пасхальные яйца в подвале, поезд солидарности в Японии.

Фотохроника войны в Украине - 18 апреля

Фотохроника войны в Украине - 18 апреля 18.04.2022

Обстрелы Львова, погибшие и раненые в Харькове, Вербное воскресенье в Буче, эксгумации в Микуличах, футболки с кораблем, благотворительный вечер в Монако.

Фотохроника войны в Украине - 19 апреля

Фотохроника войны в Украине - 19 апреля 19.04.2022

Дети посреди войны, около линии фронта в Николаевской области, Харьков и Львов после обстрелов, эвакуация из хосписа, как покупают почтовые марки с кораблем.

Фотохроника войны в Украине - 15 апреля

Фотохроника войны в Украине - 15 апреля 15.04.2022

Эксгумации, похороны, свежие могилы. Костер на балконе в Мариуполе. Дети в палате интенсивной терапии в Днепре. В Одессе снимают "Москву". Оркестр репетирует парад.