Война в Украине - 20.04.2022

Жители Бучи в очереди за помощью от Евросоюза. Во время оккупации в городе оставалось около трех тысяч человек - из 53 тысяч, живших здесь до вторжения. Об этом мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил в интервью Дмитрию Гордону. Каждый пятый из оставшихся был убит. Количество жертв превысило 400 человек.