Война в Украине - 18.04.2022

Служба на Вербное воскресенье в храме Андрея Первозванного в Буче за неделю до православной Пасхи. После ухода российских войск около церкви было найдено несколько массовых захоронений. Резня - так на Западе и в Украине называют события в Буче во время оккупации. Здесь были убито более 400 человек.