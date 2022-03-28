 Война в Украине - 18.04.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 18.04.2022

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Украина

Война в Украине - 18.04.2022

Фотохроника войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.

  • Бородянка, 16 апреля

    Жительница Бородянки ищет личные вещи среди развалин своего дома. Из-под завалов нескольких многоэтажных зданий здесь уже извлекли тела более 40 человек. Также в фотохронике войны в Украине от 18 апреля - снимки из Харькова, Мариуполя, Малина, Микуличей, Львова, Рима и Монте-Карло. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Столбы дыма на месте ударов ракетов во Львове 18 апреля

    18 апреля город Львов на самом западе страны вновь стал целью нескольких ракетных ударов. Днем местные власти сообщили о семи погибших и восьми пострадавших, один их них - ребенок. DW каждый день следит за развитием событий в постоянно обновляющихся онлайн-трансляциях в рубриках "Новости" и "Украина".

  • Разрушенные здания в Харькове, 16 апреля

    Мирные жители погибли накануне и в Харькове. Эта фотография сделана в субботу, 16 апреля, когда город также был обстрелян. Российские войска частично блокируют Харьков.

  • Спасатели оказывают помощь женщине в Харькове, пострадавшей в результате обстрела 16 апреля

    Спасатели оказывают помощь женщине в Харькове, пострадавшей в результате обстрела в прошлую субботу. В воскресенье, 17 апреля, мэр Харькова Игорь Терехов попросил жителей города всю эту неделю по возможности оставаться в укрытиях. Он также сообщил об эвакуации людей из районов, находящихся под непрерывными обстрелами, в менее опасные места.

  • Погибший мирный житель Харькова, 17 апреля.

    Убитый мирный житель Харькова, 17 апреля. Только в этот день в результате обстрела центра города здесь погибли пять человек. По словам президента Украины Владимира Зеленского, еще 15 человек получили ранения.

  • Черниговская область, 17 апреля

    Горящий метательный заряд посреди уничтоженной российской военной техники около Чернигова, 17 апреля. Сам Чернигов более месяца находился в осаде. В городе сейчас разбирают завалы и восстанавливают системы обеспечения водой и электричеством.

  • Чеченский батальон Ахмат в разрушенном Мариуполе, 17 апреля

    Российское агентство ТАСС распространяет фотографии чеченского батальона "Ахмат" в разрушенном Мариуполе - в части города, занятой формированиями РФ. 18 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью CBS News назвал судьбу Мариуполя "красной чертой для будущего переговоров" между Киевом и Москвой.

  • Тела убитых мирных жителей в Мариуполе, 17 апреля

    Тела убитых мирных жителей в Мариуполе, 17 апреля. Защитники этого осажденного украинского города, находящиеся на территории завода "Азовсталь", продолжают оказывать сопротивление. Они отвергли ультиматум со стороны РФ и отказались сдаваться.

  • Женщина у могилы в Буче, 16 апреля

    Галина Бондарь у могилы 32-летнего сына Александра на кладбище в Буче. Александр служил в территориальной обороне и был убит российскими военными. В Киевской области продолжают хоронить мирных жителей, ставших жертвами российской оккупации. Украинские и международные эксперты проводят эксгумации и следственные действия.

  • Служба на Вербное воскресенье в церкви в Буче, 17 апреля

    Служба на Вербное воскресенье в храме Андрея Первозванного в Буче за неделю до православной Пасхи. После ухода российских войск около церкви было найдено несколько массовых захоронений. Резня - так на Западе и в Украине называют события в Буче во время оккупации. Здесь были убито более 400 человек.

  • Эксгумация тел жителей поселка Микуличи, 17 апреля

    Эксгумация тел жителей поселка Микуличи около Бородянки в Киевской области, погибших во время оккупации. Российские войска находились здесь около месяца. Как сообщает агентство AP, все жертвы в этом массовом захоронении - жители одной улицы, убитые в один день. Тела отправлены в морг для проведения следственных действий.

  • Микуличи, 17 апреля

    66-летняя Валентина Воронец из поселка Микуличи дома вместе с мужем - 65-летним Михаилом Щербаковым. Валентина рассказала корреспонденту AP, как они пережили оккупацию. Один солдат чуть было не убил Михаила, когда тот на крыше пытался поймать сигнал мобильной связи. Другой молодой солдат сказал, что не хочет воевать. "Мне было жаль их в этих условиях", - призналась Валентина.

  • Разрушения в селе Мощун, 17 апреля

    Село Мощун Бучанского района Киевской области. Этот населенный пункт около столицы Украины оказался в центре боевых действий. Так село выглядит сейчас.

  • Церковь в Малине со следами обстрелов, 16 апреля

    Город Малин в Житомирской области, подвергавшийся российским обстрелам, постепенно возвращается к мирной жизни. Как сообщают украинские СМИ, здесь уже вновь открыты некоторые магазины, работают аптеки и рынок.

  • Разрушенный мост на дороге, ведущий в Малин, 16 апреля

    Разрушенный мост на дороге, ведущий в Малин. Житомирская область Украины была освобождена от российских войск в начале апреля.

  • Дети на вокзале в Краматорске, 17 апреля

    Краматорск остается целью российских обстрелов. Эта фотография сделана на вокзале 17 апреля после сигнала воздушной тревоги. Через вокзал идет эвакуация людей из восточных регионов Украины, которые могут оказаться в зоне ожидаемого наступления войск РФ. 8 апреля в результате обстрела вокзала в Краматорске погибли 52 человека.

  • Трафарет для футболки в поддержку украинской армии, Львов, 15 апреля

    Украинцы продолжают придумывать новые способы для поддержки армии и тех, кто защищает страну. Во Львове наладили выпуск футболок с разным мотивами для помощи авиации. Таким образом уже собрали 1,5 миллиона гривен, в пересчете - более 50 тысяч долларов. Один из мотивов - с тем самым кораблем.

  • Девушки фотографируют букет из ветов вербы, Львов, 17 апреля

    Вербное воскресенье во Львове, 17 апреля. Вход Господень в Иерусалим - христианский праздник, отмечаемый в воскресенье перед Пасхой. Западные христианские церкви отметили Пасху на неделю раньше православных.

  • Крестный ход в Страстную пятницу, Рим, 15 апреля

    Крестный ход в Страстную пятницу, 15 апреля, в Риме. Согласно пожеланию папы римского Франциска, на одном из этапов традиционной процессии около Колизея крест несли две женщины - уроженки Украины и России. Они около двадцати лет работают в Италии в отделении паллиативной помощи одной из больниц.

  • Танцовщицы в платьях цветов украинского флага на сцене в Монте-Карло, 16 апреля

    В княжестве Монако 16 апреля состоялся благотворительный вечер в помощь цирковым артистам, вынужденным временно покинуть Украину. Акция была организована при поддержке принцессы Монако Стефании. Монте-Карло является местом проведения традиционного международного циркового фестиваля, президентом которого она является. Фестиваль был основан в 1974 году.


  • Бородянка, 16 апреля

    Жительница Бородянки ищет личные вещи среди развалин своего дома. Из-под завалов нескольких многоэтажных зданий здесь уже извлекли тела более 40 человек. Также в фотохронике войны в Украине от 18 апреля - снимки из Харькова, Мариуполя, Малина, Микуличей, Львова, Рима и Монте-Карло. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Столбы дыма на месте ударов ракетов во Львове 18 апреля

    18 апреля город Львов на самом западе страны вновь стал целью нескольких ракетных ударов. Днем местные власти сообщили о семи погибших и восьми пострадавших, один их них - ребенок. DW каждый день следит за развитием событий в постоянно обновляющихся онлайн-трансляциях в рубриках "Новости" и "Украина".

  • Разрушенные здания в Харькове, 16 апреля

    Мирные жители погибли накануне и в Харькове. Эта фотография сделана в субботу, 16 апреля, когда город также был обстрелян. Российские войска частично блокируют Харьков.

  • Спасатели оказывают помощь женщине в Харькове, пострадавшей в результате обстрела 16 апреля

    Спасатели оказывают помощь женщине в Харькове, пострадавшей в результате обстрела в прошлую субботу. В воскресенье, 17 апреля, мэр Харькова Игорь Терехов попросил жителей города всю эту неделю по возможности оставаться в укрытиях. Он также сообщил об эвакуации людей из районов, находящихся под непрерывными обстрелами, в менее опасные места.

  • Погибший мирный житель Харькова, 17 апреля.

    Убитый мирный житель Харькова, 17 апреля. Только в этот день в результате обстрела центра города здесь погибли пять человек. По словам президента Украины Владимира Зеленского, еще 15 человек получили ранения.

  • Черниговская область, 17 апреля

    Горящий метательный заряд посреди уничтоженной российской военной техники около Чернигова, 17 апреля. Сам Чернигов более месяца находился в осаде. В городе сейчас разбирают завалы и восстанавливают системы обеспечения водой и электричеством.

  • Чеченский батальон Ахмат в разрушенном Мариуполе, 17 апреля

    Российское агентство ТАСС распространяет фотографии чеченского батальона "Ахмат" в разрушенном Мариуполе - в части города, занятой формированиями РФ. 18 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью CBS News назвал судьбу Мариуполя "красной чертой для будущего переговоров" между Киевом и Москвой.

  • Тела убитых мирных жителей в Мариуполе, 17 апреля

    Тела убитых мирных жителей в Мариуполе, 17 апреля. Защитники этого осажденного украинского города, находящиеся на территории завода "Азовсталь", продолжают оказывать сопротивление. Они отвергли ультиматум со стороны РФ и отказались сдаваться.

  • Женщина у могилы в Буче, 16 апреля

    Галина Бондарь у могилы 32-летнего сына Александра на кладбище в Буче. Александр служил в территориальной обороне и был убит российскими военными. В Киевской области продолжают хоронить мирных жителей, ставших жертвами российской оккупации. Украинские и международные эксперты проводят эксгумации и следственные действия.

  • Служба на Вербное воскресенье в церкви в Буче, 17 апреля

    Служба на Вербное воскресенье в храме Андрея Первозванного в Буче за неделю до православной Пасхи. После ухода российских войск около церкви было найдено несколько массовых захоронений. Резня - так на Западе и в Украине называют события в Буче во время оккупации. Здесь были убито более 400 человек.

  • Эксгумация тел жителей поселка Микуличи, 17 апреля

    Эксгумация тел жителей поселка Микуличи около Бородянки в Киевской области, погибших во время оккупации. Российские войска находились здесь около месяца. Как сообщает агентство AP, все жертвы в этом массовом захоронении - жители одной улицы, убитые в один день. Тела отправлены в морг для проведения следственных действий.

  • Микуличи, 17 апреля

    66-летняя Валентина Воронец из поселка Микуличи дома вместе с мужем - 65-летним Михаилом Щербаковым. Валентина рассказала корреспонденту AP, как они пережили оккупацию. Один солдат чуть было не убил Михаила, когда тот на крыше пытался поймать сигнал мобильной связи. Другой молодой солдат сказал, что не хочет воевать. "Мне было жаль их в этих условиях", - призналась Валентина.

  • Разрушения в селе Мощун, 17 апреля

    Село Мощун Бучанского района Киевской области. Этот населенный пункт около столицы Украины оказался в центре боевых действий. Так село выглядит сейчас.

  • Церковь в Малине со следами обстрелов, 16 апреля

    Город Малин в Житомирской области, подвергавшийся российским обстрелам, постепенно возвращается к мирной жизни. Как сообщают украинские СМИ, здесь уже вновь открыты некоторые магазины, работают аптеки и рынок.

  • Разрушенный мост на дороге, ведущий в Малин, 16 апреля

    Разрушенный мост на дороге, ведущий в Малин. Житомирская область Украины была освобождена от российских войск в начале апреля.

  • Дети на вокзале в Краматорске, 17 апреля

    Краматорск остается целью российских обстрелов. Эта фотография сделана на вокзале 17 апреля после сигнала воздушной тревоги. Через вокзал идет эвакуация людей из восточных регионов Украины, которые могут оказаться в зоне ожидаемого наступления войск РФ. 8 апреля в результате обстрела вокзала в Краматорске погибли 52 человека.

  • Трафарет для футболки в поддержку украинской армии, Львов, 15 апреля

    Украинцы продолжают придумывать новые способы для поддержки армии и тех, кто защищает страну. Во Львове наладили выпуск футболок с разным мотивами для помощи авиации. Таким образом уже собрали 1,5 миллиона гривен, в пересчете - более 50 тысяч долларов. Один из мотивов - с тем самым кораблем.

  • Девушки фотографируют букет из ветов вербы, Львов, 17 апреля

    Вербное воскресенье во Львове, 17 апреля. Вход Господень в Иерусалим - христианский праздник, отмечаемый в воскресенье перед Пасхой. Западные христианские церкви отметили Пасху на неделю раньше православных.

  • Крестный ход в Страстную пятницу, Рим, 15 апреля

    Крестный ход в Страстную пятницу, 15 апреля, в Риме. Согласно пожеланию папы римского Франциска, на одном из этапов традиционной процессии около Колизея крест несли две женщины - уроженки Украины и России. Они около двадцати лет работают в Италии в отделении паллиативной помощи одной из больниц.

  • Танцовщицы в платьях цветов украинского флага на сцене в Монте-Карло, 16 апреля

    В княжестве Монако 16 апреля состоялся благотворительный вечер в помощь цирковым артистам, вынужденным временно покинуть Украину. Акция была организована при поддержке принцессы Монако Стефании. Монте-Карло является местом проведения традиционного международного циркового фестиваля, президентом которого она является. Фестиваль был основан в 1974 году.


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