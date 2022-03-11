Война в Украине - 14.03.2022

Мурал в Париже с цитатой из инаугурационной речи Владимира Зеленского: "И я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений. Потому что президент - не икона, не идол, президент - это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите в глаза им".