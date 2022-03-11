 Война в Украине - 14.03.2022 | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 14.03.2022

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Украина

Война в Украине - 14.03.2022

Фотохроника войны в Украине. Кадры понедельника, 14 марта, и предыдущих дней.

  • Киев

    Жилой дом в Оболонском районе Киева, 14 марта. Также в этой фотогалерее - жизнь в метро, эвакуация из Ирпеня, снимки из Мариуполя, Волновахи и Донецка, акции протеста против войны в прошедшие выходные дни, знаки "Z" в Белграде, захват особняка Олега Дерипаски в Лондоне и мурал в Париже с цитатой из инаугурационной речи Владимира Зеленского.

  • Ирпень

    Эвакуация из города Ирпень под Киевом, 13 марта.

  • Киев

    Попавший под обстрел продуктовый склад в украинской столице, 13 марта.

  • Мариуполь

    Разрушенное здание в Мариуполе, 13 марта.

  • Волноваха, 12 марта

    14 марта российская сторона заявила о взятии под контроль города Волноваха в 60 километрах от Донецка.

  • Волноваха

    Люди в подвале больницы в Волновахе, 12 марта. До начала войны здесь проживало около 22 тысяч человек.

  • Волноваха, 12 марта

    Указом президента Украины Владимира Зеленского от 6 марта 2022 года Волноваха была награждена званием "Город-герой Украины".

  • Донецк, 14 марта

    14 марта над Донецком была сбита ракета "Точка-У". В результате падения обломков, как говорится в сообщении представителей сепаратистской ДНР, 17 человек погибли, 28 ранены.

  • Берлин

    Антивоенная демонстрация около Бранденбургских ворот в Берлине, 13 марта.

  • Белин

    "Подавись!!!" - работа художника-сатирика из Дюссельдорфа Жака Тилли, автора сатирических композиций для карнавальных шествий, на демонстрации в Берлине, 13 марта.

  • Берлин

    "Лучше холодные батареи, чем горячая война!" - один из плакатов на демонстрации в Берлине, 13 марта.

  • Франкфурт-на-Майне

    Акция в поддержку Украины во Франкфурте-на-Майне, 13 марта.

  • Санкт-Петербург

    Арест одной из участниц акции протеста против войны в Санкт-Петербурге, 13 марта.

  • Лондон

    14 марта в Лондоне сквоттеры захватили особняк, принадлежащий, как считается, российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, и разместили на здании вывески. На одной из них использована нецензурная лексика на русском и английском языках.

  • Белград

    Знак "Z" и перечеркнутая свастика - на акции в поддержку российской так называемой "спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины" в столице Сербии Белграде, 13 марта.

  • Варшава

    "Два фашиста". Фотография сделана во время демонстрации в столице Польши Варшаве, 13 марта.

  • Киев

    Военный священник благословляет украинских солдат в Киеве, 13 марта.

  • Ирпень

    Украинские солдаты укрываются от обстрела в городе Ирпень под Киевом, 13 марта.

  • Киев

    Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения военного госпиталя в Киеве, 13 марта.

  • Киев

    В киевском метро люди живут в палатках и вагонах поездов, 13 марта.

  • Львов

    Служба в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове, 13 марта.

  • Медыка

    Беженцы из Украины на КПП около польского села Медыка, 12 марта.

  • Пшемысль

    Кухня для беженцев в пограничном польском городе Пшемысль, 13 марта.

  • Эдинбург, 13 марта

    Участники акций в поддержку Украины неофициально переименовывают улицы и площади в разных городах. Около украинского консульства в Эдинбурге появилась табличка "Улица Владимира Зеленского".

  • Париж, 13 марта

    Мурал в Париже с цитатой из инаугурационной речи Владимира Зеленского: "И я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений. Потому что президент - не икона, не идол, президент - это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите в глаза им".


  • Киев

    Жилой дом в Оболонском районе Киева, 14 марта. Также в этой фотогалерее - жизнь в метро, эвакуация из Ирпеня, снимки из Мариуполя, Волновахи и Донецка, акции протеста против войны в прошедшие выходные дни, знаки "Z" в Белграде, захват особняка Олега Дерипаски в Лондоне и мурал в Париже с цитатой из инаугурационной речи Владимира Зеленского.

  • Ирпень

    Эвакуация из города Ирпень под Киевом, 13 марта.

  • Киев

    Попавший под обстрел продуктовый склад в украинской столице, 13 марта.

  • Мариуполь

    Разрушенное здание в Мариуполе, 13 марта.

  • Волноваха, 12 марта

    14 марта российская сторона заявила о взятии под контроль города Волноваха в 60 километрах от Донецка.

  • Волноваха

    Люди в подвале больницы в Волновахе, 12 марта. До начала войны здесь проживало около 22 тысяч человек.

  • Волноваха, 12 марта

    Указом президента Украины Владимира Зеленского от 6 марта 2022 года Волноваха была награждена званием "Город-герой Украины".

  • Донецк, 14 марта

    14 марта над Донецком была сбита ракета "Точка-У". В результате падения обломков, как говорится в сообщении представителей сепаратистской ДНР, 17 человек погибли, 28 ранены.

  • Берлин

    Антивоенная демонстрация около Бранденбургских ворот в Берлине, 13 марта.

  • Белин

    "Подавись!!!" - работа художника-сатирика из Дюссельдорфа Жака Тилли, автора сатирических композиций для карнавальных шествий, на демонстрации в Берлине, 13 марта.

  • Берлин

    "Лучше холодные батареи, чем горячая война!" - один из плакатов на демонстрации в Берлине, 13 марта.

  • Франкфурт-на-Майне

    Акция в поддержку Украины во Франкфурте-на-Майне, 13 марта.

  • Санкт-Петербург

    Арест одной из участниц акции протеста против войны в Санкт-Петербурге, 13 марта.

  • Лондон

    14 марта в Лондоне сквоттеры захватили особняк, принадлежащий, как считается, российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, и разместили на здании вывески. На одной из них использована нецензурная лексика на русском и английском языках.

  • Белград

    Знак "Z" и перечеркнутая свастика - на акции в поддержку российской так называемой "спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины" в столице Сербии Белграде, 13 марта.

  • Варшава

    "Два фашиста". Фотография сделана во время демонстрации в столице Польши Варшаве, 13 марта.

  • Киев

    Военный священник благословляет украинских солдат в Киеве, 13 марта.

  • Ирпень

    Украинские солдаты укрываются от обстрела в городе Ирпень под Киевом, 13 марта.

  • Киев

    Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения военного госпиталя в Киеве, 13 марта.

  • Киев

    В киевском метро люди живут в палатках и вагонах поездов, 13 марта.

  • Львов

    Служба в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове, 13 марта.

  • Медыка

    Беженцы из Украины на КПП около польского села Медыка, 12 марта.

  • Пшемысль

    Кухня для беженцев в пограничном польском городе Пшемысль, 13 марта.

  • Эдинбург, 13 марта

    Участники акций в поддержку Украины неофициально переименовывают улицы и площади в разных городах. Около украинского консульства в Эдинбурге появилась табличка "Улица Владимира Зеленского".

  • Париж, 13 марта

    Мурал в Париже с цитатой из инаугурационной речи Владимира Зеленского: "И я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений. Потому что президент - не икона, не идол, президент - это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите в глаза им".


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