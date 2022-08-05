Как в Украине пытаются восстанавливать разрушенные школы (09.08.2022)

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Репортаж DW из небольшого села в Киевской области, где пытаются открыть разрушенную войной единственную школу.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 6 августа.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 августа.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 7 августа.
Местные жители ищут возможности подработки - но их в бедных регионах страны становится все меньше.
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