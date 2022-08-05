 Как в Украине пытаются восстанавливать разрушенные школы (09.08.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 09.08.2022

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Как в Украине пытаются восстанавливать разрушенные школы (09.08.2022)

Репортаж DW из небольшого села в Киевской области, где пытаются открыть разрушенную войной единственную школу.

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