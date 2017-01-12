"Вохровцы снова напали на миллионы людей": Лев Пономарев об угрозе закрытия "Мемориала" (12.11.2021)

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Возможную ликвидацию правозащитного центра "Мемориал" DW обсудила с известным правозащитником и одним из основателей этой организации Львом Пономаревым.
Сопредседатель "зеленых" Анналена Бербок назвала планы закрытия "Мемориала" политически мотивированными. Она заверила российских правозащитников в поддержке со стороны ее партии.
Планы российских властей ликвидировать авторитетную правозащитную организацию вызвали волну протеста в Германии с требованием прекратить преследование "Мемориала". DW собрала реакцию.
Заявление Мосгорпрокуратуры касается списка политических заключенных, который ведут правозащитники, объяснили в “Мемориале”. Предварительное заседание суда по иску запланировано на 23 ноября.
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