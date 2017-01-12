 ″Вохровцы снова напали на миллионы людей″: Лев Пономарев об угрозе закрытия ″Мемориала″ (12.11.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 12.11.2021

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"Вохровцы снова напали на миллионы людей": Лев Пономарев об угрозе закрытия "Мемориала" (12.11.2021)

Возможную ликвидацию правозащитного центра "Мемориал" DW обсудила с известным правозащитником и одним из основателей этой организации Львом Пономаревым.

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