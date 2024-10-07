Военный суд в РФ приговорил к 8 годам украинку Навальную

26-летнюю жительницу Мариуполя, задержанную российскими военными в сентябре 2022 года, обвинили в планировании теракта, сообщила "Медиазона" со ссылкой на ее адвоката Ивана Бондаренко.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 8 годам колонии общего режима 26-летнюю жительницу Мариуполя Ирину Навальную по обвинению в планировании теракта и незаконном хранении взрывчатки. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщило издание "Медиазона" со ссылкой на ее адвоката Ивана Бондаренко.

По версии обвинения, Навальная собиралась устроить взрыв у здания администрации в Мариуполе 27 сентября 2022 года, когда в оккупированном городе проходил "референдум" о присоединении так называемой "ДНР" к России. Из материалов дела следует, что подсудимая, будучи против этого "присоединения", вступила в сговор с неким сотрудником украинских спецслужб и якобы получила от него 25 тысяч гривен на покупку велосипеда "с целью конспиративной перевозки самодельного взрывного устройства".

Во время сегодняшних прений прокурор запросил Навальной 14 лет колонии и штраф 400 тысяч рублей, пишет "Медиазона", уточняя, что в итоге суд смягчил обвинение, убрав из него фразу о попытке совершить преступление группой лиц. Штраф мариупольке не назначили. "8 лет в этих реалиях - "комплимент" от суда. Все понимают, но оправдать не могут. Это мое частное мнение", - сказал Иван Бондаренко и заявил, что будет обжаловать приговор.

27 сентября 2022 года о задержании Навальной по подозрению в подготовке теракта сообщало агентство РИА "Новости", утверждая, что она признала вину.

История задержания Навальной

После оккупации Мариуполя, в мае 2022 года, Ирина Навальная вместе с матерью Александрой Скачко эвакуировалась в Украину, пишет "Медиазона". По словам матери Ирины, сотрудники ФСБ во время фильтрации издевались над ней из-за фамилии. В августе Навальная вернулась в оккупированный город к оставшейся там бабушке, а через месяц ее задержали.

По словам женщины, машина полиции остановила ее, когда она ехала на велосипеде к морю. После проверки документов на нее надели наручники и отвезли в отделение, где начали избивать. После задержания Навальную держали в СИЗО в Донецке. Она рассказала о пытках и избиениях, о том, что ее заставили оговорить себя пытками и угрозами в адрес родных.

В ее квартире силовики нашли удостоверение ее отчима, служившего в "Азове" - сейчас он в плену, уточняет "Медиазона".

В Украине Ирине Навальной, по словам ее матери, присвоили статус военнопленной.