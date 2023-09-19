Военные США нашли обломки пропавшего истребителя F-35

После пропажи самолета F-35 стоимостью около 80 миллионов долларов американские военные попросили общественность помочь в поисках.

Американские военные спустя сутки обнаружили обломки пропавшего в Южной Каролине истребителя F-35. Они были найдены в округе Уильямсбург к северо-востоку от Объединенной базы ВС США Чарльстон, говорится в сообщении, размещенном на странице базы в социальной сети X (ранее Twitter) утром во вторник, 19 сентября.

Представители базы просят не приближаться к месту обнаружения обломков самолета, их вывозом займется Корпус морской пехоты США.

Об исчезновении новейшего истребителя F-35B Lightning II в небе над Южной Каролиной стало известно днем 17 сентября. По данным военных, пилот благополучно катапультировался и был доставлен в местный госпиталь в стабильном состоянии.

База Чарльстон после инцидента опубликовала в X обращение к общественности. Военные призвали местных жителей к сотрудничеству и попросили связаться с властями, если они обладают какой-либо информацией о пропавшем самолете.

"Как можно потерять F-35?"

Новость о пропаже истребителя F-35, стоимость которого составляет около 80 миллионов долларов США (около 75 млн евро), вызвала удивление и насмешки в Интернете.

"Как, черт возьми, можно потерять F-35? Почему нет никаких устройств слежения, и мы просим общественность - что, найти самолет и сдать его?" - написала в X американская конгрессвумен Нэнси Мейс после встречи с военными.

Некоторые пользователи Сети публиковали смонтированные фотографии с объявлениями на деревьях, предлагая вознаграждение за поиск пропавшего самолета.

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