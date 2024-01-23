Во Владивостоке убийца вернулся домой, отвоевав 3 месяца

Убийца и насильник Георгий Повилайко был приговорен к 24 годам лишения свободы. Проведя в колонии менее года, он подписал контракт с Минобороны РФ.

Житель Владивостока Георгий Повилайко, приговоренный к 24 годам лишения свободы за убийство и изнасилование и помилованный президентом РФ Владимиром Путиным для участия в войне против Украины, вернулся в родной город, проведя на фронте три месяца. Об этом сообщило во вторник, 23 января, местное онлайн-издание VL.ru со ссылкой на своего подписчика.

В августе 2021 года Повилайко жестоко убил мать двоих детей, избив и изнасиловав ее. "Он не просто убил ее. Он напал с ножом. Насиловал, убивал, насиловал, убивал. Не просто взял и задушил ее. Она вся в гематомах, она вся избита, в крови, вся синяя. Просто ужас. Вот так вот... И она кричала - никто не вышел помочь. Никто..." - цитирует VL.ru рассказ мужа жертвы.

Приговор Повилайко был вынесен в апреле 2022 года. В октябре 2023 года преступник подписал контракт с Минобороны РФ и отправился воевать в Украину, следует из публикации.По данным подписчика VL.ru, о том, что Повилайко вернулся домой спустя всего три месяца, ему рассказали соседи мужчины.

Помилование преступников ради участия в войне в Украине

В ноябре 2023 года онлайн-издание "Агентство" обнародовало расследование, согласно которому к тому моменту президент РФ Владимир Путин помиловал по меньшей мере 17 человек, совершивших громкие убийства и согласившихся отправиться воевать против Украины.

Один из помилованных участников войны в Украине - Денис Горин из Сахалинской области, людоед, убивший как минимум четырех человек. Суд приговорил его к 22 годам лишения свободы в колонии особого режима, однако, отбыв половину срока, мужчина отправился на войну.

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