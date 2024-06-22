Во Франции задержан подозреваемый в планах атак на евреев

Молодому человеку из региона Иль-де-Франс предъявили обвинения в участии в террористическом объединении, подготовке преступлений против личности и владении оружием для этих целей.

Во Франции был задержан молодой мужчина "по подозрению в планировании насильственных действий антисемитского характера" и атак "на еврейские цели". Об этом пишет газета Le Monde в субботу, 22 июня, со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру (PNAT).

"19-летнему юноше из региона Иль-де-Франс 21 июня 2024 года были предъявлены обвинения в участии в "объединении злоумышленников-террористов с целью подготовки преступлений, направленных против личности", "приобретении оружия категории А и владении им в связи с террористической деятельностью" и "приобретении оружия категории С и владении им в связи с террористической деятельностью", он был заключен под стражу", - цитирует издание заявление PNAT.

Уточняется, что обвинение задержанному было предъявлено в рамках судебного расследования, в связи с которым ранее, 13 июня, под стражу был взят еще один молодой человек - несовершеннолетний. По данным агентства AFP, оба подозреваемых были знакомы благодаря соцсетям.

Молодые люди проживали в регионе Иль-де-Франс, который расположен в центральной части страны и охватывает, в том числе, Париж и некоторые его пригороды.

Рост молодых преступников как "тревожное явление"

Более подробные детали относительно их личностей не сообщаются. "Ясно одно: вопреки предположениям, они никак не связаны с молодым россиянином чеченского происхождения, проживающим в Сент-Этьене, который был арестован в прошлом месяце в связи с планируемым терактом во время Олимпийских игр в районе стадиона Geoffroy-Guichard", - подчеркивает Le Monde.

19 июня прокурор по борьбе с терроризмом Оливье Кристен назвал тенденцию, связанную с увеличением числа молодых людей, фигурирующих в делах о подготовке терактов, "тревожным явлением".

Изнасилование 12-летей еврейской девочки под Парижем

Ранее на этой неделе волну общественного возмущения во Франции вызвало изнасилование на антисемитской почве, совершенное 15 июня в отношении 12-летней еврейской девочки в парижском пригороде Курбевуа. Подозреваемыми по этому делу проходят трое сверстников жертвы.

Два тринадцатилетних подростка, которым были предъявлены обвинения в изнасиловании и оскорблениях, сейчас находятся под стражей. Третий фигурант - 12-летний мальчик, - как утверждается, не участвовал в деяниях непосредственно. Сейчас он проходит курс воспитательных мер. Как уточняет медиакомпания Rfi , этот подросток находится в статусе "ассистированного свидетеля", дающем ему право на адвокатскую защиту. Во французском уголовном праве - это промежуточный статус между свидетелями и обвиняемыми.

19 июня на площади перед парижской мэрией собрались тысячи людей, чтобы выразить поддержку изнасилованной девочке. "Напасть на еврея - значит напасть на Республику и Францию", - заявил в этот день присутствовавший на митинге министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти.