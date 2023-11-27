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У берегов Йемена освобожден танкер с россиянами на борту

Лиза Ламбрехт
27 ноября 2023 г.

Американские ВМС задержали захватчиков танкера Central Park у берегов Йемена. Экипаж судна в результате захвата не пострадал.

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Эсминец ВМС США USS Mason
Эсминец ВМС США USS MasonФото: picture alliance/AP Photo/U.S. Navy

Американские ВМС освободили захваченный накануне у берегов Йемена танкер Central Park, связанный с Израилем. Как сообщил в ночь на понедельник, 27 ноября, американский телеканал Fox News, команда эсминца США USS Mason при поддержке ВМС Японии задержала захватчиков, попытавшихся скрыться. Сейчас их допрашивают американские военные в рамках борьбы с пиратством.

Ранее агентства Reuters и AP сообщили, что USS Mason ответил на сигнал бедствия, поданный гражданским судном в Аденском заливе, после чего танкер был освобожден. Кроме того, американские военные заявили о двух баллистических ракетах, выпущенных возле корабля США из удерживаемого хуситами Йемена после захвата танкера неизвестными.

Компания Zodiac Maritime, которой принадлежит судно, отметила, что экипаж Central Park и сам танкер остались невредимы. На его борту находятся 22 моряка, в том числе из России, Грузии, Болгарии и Турции. "Мы хотели бы поблагодарить коалиционные силы, которые быстро отреагировали, защитив ресурсы в регионе и поддержав международное морское право", - заявили в компании.

Танкер Central Park, перевозивший полный груз фосфорной кислоты под либерийским флагом, был захвачен неизвестными 26 ноября у берегов Йемена. Компания Zodiac Maritime входит в Zodiac Group, принадлежащую израильскому бизнесмену Эялю Оферу.

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