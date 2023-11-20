Иран отверг обвинения Израиля о причастности к захвату судна

МИД Ирана назвал обвинения израильского премьер-министра Нетаньяху в захвате судна Galaxy Leader необоснованными и вызванными "попытками найти оправдание своему поражению" в борьбе с ХАМАС.

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи отверг обвинения офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в причастности Исламской Республики Иран (ИРИ) к захвату судна Galaxy Leader в Красном море. "Эти обвинения несостоятельны", - сообщил Канани Чафи на пресс-конференции в Тегеране в понедельник, 20 ноября. Его слова приводит местное агентство Tasnim.

"Мы неоднократно заявляли, что группы сопротивления в регионе действуют независимо и спонтанно, исходя из своих интересов и интересов своих народов", - добавил он. По мнению представителя МИД исламской страны, "Израиль не может смириться с тем, что потерпел крупное поражение на палестинской территории, и хочет найти оправдание своему поражению, обвиняя Иран", указал представитель МИД Исламской Республики.

Канани Чафи вновь заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке является результатом тотальной поддержки США израильских властей. Соединенные Штаты ранее направили две авианосные группы в восточное Средиземноморье в рамках усилий, нацеленных на сдерживание эскалации.

Тегеран намерен поддерживать группы сопротивления

Иран, оказывающий финансовую и военную поддержку ХАМАС, ранее назвал его вторжение из сектора Газа 7 октября "успехом", но отрицает свою прямую причастность к нему. ИРИ неоднократно предупреждала о расширении конфликта, а в начале ноября министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что интенсивность войны делает ее расширение "неизбежным".

Президент Ирана Эбрахим Раиси ранее указывал, что его страна считает "своим долгом поддерживать группы сопротивления", но настаивает на том, что они "независимы в своих мнениях, решениях и действиях".

Захват Galaxy Leader хуситами

Накануне йеменские повстанцы-хуситы, заявившие ранее о намерении нападать на все израильские суда, взяли на абордаж судно Galaxy Leader в Красном море. До этого поддерживаемые Ираном хуситы на фоне военной агрессии ХАМАС запускали по Израилю ракеты и беспилотники.

По данным газеты The Times of Israel, захваченное хуситами судно следовало под флагом Багамских островов. На момент захвата судно было сдано в аренду японской компании. На борту судна находятся, по разным данным, от 22 до 52 человек. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отвергла информацию о принадлежности судна Израилю и присутствие на нем израильтян.

Компания Ambrey, занимающаяся вопросами безопасности на море, сообщила, что "групповой владелец судна указан как Ray Car Carriers", материнская компания которого принадлежит израильскому бизнесмену Абрахаму "Рами" Унгару.

В субботнем заявлении офиса премьер-министра Израиля Нетаньяху говорится, что британское судно, управляемое японской компанией, было "захвачено по иранской прихоти повстанцами-хуситами в Йемене".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 13 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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