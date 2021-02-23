Вместо епископской митры - головка полового члена (фото)

Кельн • Такое вот изображение епископа с митрой в виде головки мужского полового члена и надписью на немецком языке "Ключевая проблема католической церкви" можно на этой неделе до четверга увидеть перед Кельнским собором - главным храмом здешнего архиепископства, одного из самых больших и влиятельных в Германии. Как сообщают немецкие СМИ, акция согласована с городскими властями. Чтобы избежать каких-либо недоразумений или происшествий, около сатирической композиции все время будут дежурить полицейские на двух машинах.

Сексуальное насилие в католической церкви

Большинству прохожих смысл этого изображения объяснять не требуется. Уже много месяцев в центре внимания общественности не только в Кельне, но и за пределами города находится скандал, связанный с продолжавшейся много десятилетий практикой игнорирования церковью многочисленных случаев сексуального насилия, домогательств и развращения в отношении несовершеннолетних и женщин со стороны священников.

Многие жертвы молчали десятилетиями из-за чувств стыда, депрессий и других психологических последствий, но в последние годы нашли в себе силы рассказывать о случившемся, добиваться выплаты компенсаций и принятия мер по недопущению такого рода происшествий в будущем.

Архиепископ Кельна - кардинал Райнер Мария Вёльки

Проблема касается не только Кельна, однако здесь она приобрела особую остроту из-за отказа руководства архиепископства публиковать отчет на эту тему, который по заказу самой церкви подготовили эксперты одной из адвокатских контор. Несколько месяцев назад кельнский кардинал Райнер Мария Вёльки (Rainer Maria Woelki) обосновал это якобы имеющимися в документе недочетами и поручил провести новое исследование, результаты которого обещал опубликовать в марте.

Недавно первый отчет после многочисленных требований обещали показать журналистам, но сначала потребовали подписать обязательство о неразглашении, после чего все приглашенные представители СМИ покинули канцелярию кардинала и рассказали о случившемся на своих каналах и в своих изданиях.

Ошибки кардинала?

Критики заподозрили нынешнего архиепископа в стремлении скрыть собственные ошибки, обвинили в нарушении церковных правил в деле одного пожилого священника, являвшегося ранее своего рода духовным ментором будущего кардинала и сопровождавшего Вёльки в Ватикан на церемонию вручения кардинальских регалий. Во время разбирательства обвинений в его адрес сам этот пожилой священник уже не мог давать никаких показаний из-за прогрессировавшей деменции. Через некоторое время он умер.

Католики в Кельне покидают церковь

Скандал нарастал, набирал обороты. В какой-то момент возмущенные действиями и бездействием кардинала верующие в этом архиепископстве стали покидать католическую церковь. В Германии факт выхода из церкви оформляется в административном суде, так как связан с прекращением взимания церковного налога и другими формальностями. В Кельне сейчас очередь расписана до конца марта - причем, обычно в месяц здесь принимают около 600 заявок от представителей разных конфессий (то есть не только католиков - отдельную статистику суд не ведет). Сейчас здесь из-за большого потока желающих решили увеличить это количество - принимать до 1500 заявлений в месяц.

Сатирическую композицию перед Кельнским собором установили в связи с начавшейся на этой неделе весенней Конференцией немецких епископов, на которой будет, в частности, обсуждаться ситуация в Кельне. Повозка была изготовлена в Дюссельдорфе для показа в этом городе в день несостоявшегося из-за пандемии главного карнавального шествия. Сейчас она получила второй шанс привлечь внимание к проблеме. В Кельне в последние недели неоднократно раздавались требования отставки архиепископа, но он продолжает занимать свою должность.

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