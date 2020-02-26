Генсеком Конференции католических епископов Германии впервые избрана женщина

Генеральным секретарем Конференции католических епископов Германии и управляющей делами Союза епархий Германии (VDD) на весеннем пленарном заседании избрана 50-летняя Беате Гиллес (Beate Gilles). Как сообщило во вторник, 23 февраля, агентство KNA, секретариат Конференции впервые в ее истории возглавит женщина.

Гиллес 1 июля сменит на этом посту Ханса Лангендерфёра (Hans Langendörfer), который в январе, после 24 лет работы в этой должности, ушел на пенсию.

"Отличный теолог и прекрасный организатор"

Председатель Конференции Георг Бетцинг (Georg Bätzing) заявил, что нынешний выбор - это явный признак того, что "что епископы выполняют свои обязательства по продвижению женщин на руководящие должности". По его словам, Гиллес - отличный теолог, имеет связи в различных структурах католической церкви и обладает прекрасными организаторскими навыками.

Беате Гиллес родилась в 1970 году в городе Хюккесваген (земля Северный Рейн - Вестфалия). С 1989 по 1995 годы училась в Боннском университете, где ее специализацией были католическое религиоведение и немецкий язык. В 2000 году защитила докторскую диссертацию по литургической специфике трансляций богослужений в средствах массовой информации. С 2010 года возглавляет отдел по делам детей, молодежи и семьи епархии Лимбурга.

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