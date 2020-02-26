 Генсеком Конференции католических епископов Германии впервые избрана женщина | Новости из Германии о Германии | DW | 23.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Генсеком Конференции католических епископов Германии впервые избрана женщина

Беате Гиллес стала генеральным секретарем Конференции католических епископов Германии и управляющей делами Союза епархий Германии.

Беате Гиллес

Беате Гиллес

Генеральным секретарем Конференции католических епископов Германии и управляющей делами Союза епархий Германии (VDD) на весеннем пленарном заседании избрана 50-летняя Беате Гиллес (Beate Gilles). Как сообщило во вторник, 23 февраля, агентство KNA, секретариат Конференции впервые в ее истории возглавит женщина.

Гиллес 1 июля сменит на этом посту Ханса Лангендерфёра (Hans Langendörfer), который в январе, после 24 лет работы в этой должности, ушел на пенсию.

"Отличный теолог и прекрасный организатор"

Председатель Конференции Георг Бетцинг (Georg Bätzing) заявил, что нынешний выбор - это явный признак того, что "что епископы выполняют свои обязательства по продвижению женщин на руководящие должности". По его словам, Гиллес - отличный теолог, имеет связи в различных структурах католической церкви и обладает прекрасными организаторскими навыками.

Беате Гиллес родилась в 1970 году в городе Хюккесваген (земля Северный Рейн - Вестфалия). С 1989 по 1995 годы училась в Боннском университете, где ее специализацией были католическое религиоведение и немецкий язык. В 2000 году защитила докторскую диссертацию по литургической специфике трансляций богослужений в средствах массовой информации. С 2010 года возглавляет отдел по делам детей, молодежи и семьи епархии Лимбурга.

Смотрите также:

  • Папа Франциск в Ватикане

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    "Добрый вечер" от папы Франциска

    Кардинал из Аргентины, архиепископ Буэнос-Айреса Хорхе Марио Бергольо приветствует верующих, собравшихся на площади у базилики Святого Петра в Ватикане, после того, как конклав из 115 кардиналов избрал его новым главой Римско-католической церкви. Папа Франциск стал первым за последние несколько столетий неевропейцем и первым представителем ордена иезуитов, взошедшим на Святой престол.

  • Встреча кардиналов, занимающихся реформированием церкви

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    8 кардиналов, реформирующих церковь

    Едва заняв пост главы Римско-католической церкви, папа Франциск коснулся тем, которые вызывали дискуссию еще до его избрания. Папа собрал консультативный совет из 8 кардиналов, который будет заниматься вопросами реформирования католической церкви. Ранее понтифик заявлял, что самая большая проблема Ватикана - это светскость, недостаток духовности и карьерные амбиции членов курии.

  • Папа Франциск и его старенький автомобиль Renault 4

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Скромный понтифик

    Взойдя на Святой престол, кардинал Бергольо, иезуит, нарек себя Франциском в честь святого Франциска Ассизского - основателя Ордена францисканцев, покровителя бедных. Папа Франциск во всем демонстрирует скромность. На этом фото - автомобиль Renault 4, подаренный ему 30 лет назад пастором из Вероны. Папа охотно ездил бы на нем и сейчас, но это невозможно по соображениям безопасности.

  • Папа Франциск на Лампедузе

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Против безразличия в отношении слабых

    Гибель мигрантов, по морю добирающихся из Африки в Европу, - "как шип в сердце", сказал папа Франциск, впервые посетив Лампедузу в качестве главы Римско-католической церкви. Уже тогда, летом 2013 года, на итальянском острове находились тысячи беженцев, которые надеялись легальным способом оказаться в Европе.

  • Папа и голубь мира

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Папа-посредник и "мосты мира"

    К своей миссии возводить мосты, и не только между церковью и людьми, папа Франциск относится очень серьезно. В Центральной Африке и Колумбии он выступает посредником между сторонами конфликтов. Понтифик также пытается повлиять на то, чтобы между Вашингтоном и Гаваной закончился ледниковый период. А президента США Дональда Трампа призывает не возводить стену, а строить отношения с Мексикой.

  • Патриарх Кирилл и папа Франциск

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Контакт с верующими по всему миру

    Папа Франциск стремится налаживать связи между представителями разных конфессий. Он совершил молитву у Стены Плача в Иерусалиме, встретился с одним из мусульманских лидеров. В Каире отслужил мессу для коптов. В Мьянме выступил перед буддийскими монахами, а в Гаване встретился с главой РПЦ патриархом Кириллом. Эти переговоры на Кубе стали первой встречей глав двух церквей с XI века.

  • Папа римский

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Папа Франциск и СМИ

    Папа Франциск не избегает общения с журналистами. А в одном из своих посланий, приуроченном ко Всемирному дню социальных коммуникаций, понтифик призвал сотрудников СМИ усилить противодействие фейковым новостям и не забывать о ценности человека. "Несмотря на недолговечность новостей, в пучине сенсационной прессы нельзя забывать, что в центре новости стоит человек", - написал папа римский.

  • Молодожены с папой Франциском

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Ближе к людям

    Во время своей поездки в Чили и Перу в январе 2018 году папа Франциск спонтанно прямо в самолете обвенчал молодую пару. Молодожены Паула и Карлос - члены экипажа, обслуживающего авиарейс, рассказали понтифику, что хотели бы обвенчаться. Папа римский помог осуществить их желание.

  • Папа Франциск общается с журналистами.

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Папа Франциск опасается ядерной войны

    Папа Франциск предупредил о реальной опасности ядерной войны. "Я действительно боюсь", - сказал Франциск, общаясь с журналистами во время полета в Чили. По мнению понтифика, мир находится на грани ядерной катастрофы. Комментируя случай ложной тревоги на Гавайях, Франциск заявил, что одного инцидента может быть достаточно для начала атаки с применением ядерного оружия.

  • Папа Франциск и Хуан Баррос

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Скандалы в церкви

    Поездка в Чили была и экзаменом для папы Франциска. Католическая церковь в этой стране уже многие годы теряет свой авторитет - слишком часто местное духовенство оказывается замешанным в разного рода скандалах. Папа Франциск извинился за это. Но не уволил епископа Хуана Барроса, который остался на своем посту.

  • Папа на обложке журнала

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Папа на обложке журнала

    Папа Франциск быстро стал иконой для многих прогрессивных католиков и других христиан. Даже неверующие выражают одобрение действиями понтифика, который проводит отличающийся от его предшественника папы Бенедикта XIV курс. После 10 месяцев пребывания на посту главы Римско-католической церкви фотография папы Франциска украсила обложку журнала Rolling Stone.

  • Плакаты, критикующие папу Франциска

    Папа Франциск: 5 лет во главе Римско-католической церкви

    Критика из Ватикана

    Очень часто избранный папой Франциском курс на реформирование церкви подвергают критике, как и самого папу, который якобы не терпит никаких возражений в Ватикане. Многие оппоненты считают, что папа Франциск слишком "земной", его смирение - "показное", а его присутствие в медийном пространстве "недопустимо". Они опасаются, что церковь может лишиться своего духа, потерять свою святость.

    Автор: Ян Вальтер, Наталья Позднякова


Смотреть видео 26:00

Сексуальное насилие над детьми в католической церкви: тормозит ли Ватикан ход расследований?

Аудио- и видеофайлы по теме

500 лет Реформации: Как Мартин Лютер изменил мир  

Как поляки борются против нового закона об абортах  

Также по теме

Symbolbild Sterbehilfe Hand halten Hände

Власти Германии изучат решение суда разрешить эвтаназию 26.02.2020

Конституционный суд ФРГ разрешил эвтаназию, сочтя ее запрет нарушением прав тяжелобольных. Правительство оценит позицию суда. Церковь и фонды помощи критикуют вердикт.

Vorbereitungen für die Berlinale 2018

Коронавирус: Берлинале перенесен с февраля на март и июнь 18.12.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 75 млн человек во всем мире, свыше 1,6 млн скончались. Выздоровели более 52,7 млн пациентов. DW следит за событиями 18 декабря.

Weißrussland | Proteste in Minsk

Протесты в Беларуси: почти 200 задержанных в Минске 06.09.2020

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 6 сентября.

Реклама

Самые читаемые

Тихановскую неправильно поняли? Будут ли весной протесты в Беларуси  

"Красава" о Лукашенко, Навальном, протестах в Беларуси и России  

Газопровод Израиль-Египет: больше СПГ для Европы, меньше шансов для EastMed  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно