 Власти США попросили операторов отложить запуск сетей 5G | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.01.2022

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Мир

Власти США попросили операторов отложить запуск сетей 5G

В письме компаниям AT&T и Verizon министр транспорта и глава авиарегулятора США предупредили, что развертывание сетей пятого поколения может оказать серьезное воздействие на авиаперевозки.

Человек и вышка сети 5G

Министр транспорта США Пит Буттеджадж и глава Федерального управления гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) Стив Диксон обратились к компаниям AT&T и Verizon с просьбой отложить запланированное на 5 января развертывание сетей высокоскоростной мобильной связи пятого поколения (5G) из-за возможных рисков для авиации. Об этом информагентства сообщают в субботу, 1 января.

В письме, направленном руководству двух из крупнейших телекоммуникационных операторов США и датированном 31 декабря, Буттеджадж и Диксон попросили об отсрочке развертывания сетей "на дополнительный короткий период, не более двух недель".

Изначально запуск сетей 5G был намечен на 5 декабря, но AT&T и Verizon согласились перенести его на 5 января после того, как авиастроительные гиганты Airbus и Boeing выразили беспокойство по поводу возможных помех для самолетов. Сети 5G в Соединенных Штатах работают на частоте, близкой к той, что используют авиационные приборы, напоминает агентство dpa.

Опасения вокруг 5G

В феврале 2021 года AT&T и Verizon получили разрешение на использование частот C-диапазона (3,4-3,8 ГГц) для услуг 5G, заплатив за это десятки миллиардов долларов. Компании сдвинули сроки развертывания сетей с новым диапазоном частот, чтобы дать FAA время изучить возможное влияние 5G на чувствительную электронику самолетов, в том числе на работу радиовысотомеров.

Если запуск сетей 5G действительно вызывает технические проблемы, то это может оказать серьезное воздействие на воздушные перевозки, объяснили Буттеджадж и Диксон необходимость еще одной отсрочки.

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    Автор: Николас Мартин, Наталья Позднякова


Смотреть видео 02:57

5G и сгибающиеся планшеты: последние тренды на выставке MWC в Барселоне (28.02.2019)

Контекст

Сможет ли немецкий Telekom перейти на 5G без китайской Huawei?

Сооружение инфраструктуры высокоскоростного мобильного интернета пока идет в Германии с опережением графика. Задержка возможна, если будет введен запрет на закупку комплектующих в Китае.  

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