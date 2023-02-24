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Виктор ВексельбергФото: Imago/A. Geodakyan
ПолитикаРоссия

Власти США подали иск об аресте недвижимости Вексельберга

Александра Иванова
1 ч. назад

Федеральная прокуратура США добивается ареста шести объектов недвижимости Виктора Вескельберга на общую сумму в 75 млн долларов.

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Федеральная прокуратура США добивается ареста шести объектов недвижимости в Нью-Йорке и Флориде, связанных с российским предпринимателем Виктором Вексельбергом, следует из пресс-релиза Минюста США, обнародованного в пятницу, 24 февраля. Отмечается, что общая стоимость активов, в отношении которых в суд Манхэттена был подан иск о гражданской конфискации, составляет 75 млн долларов.

Конкретно речь идет о недвижимости Вексельберга в городе Нью-Йорке, городе Саутгемптоне в штате Нью-Йорк, а также на острове Фишер во Флориде. По данным американских властей, эта недвижимость была приобретена на средства, полученные в нарушение санкций и вовлеченные в международную схему по отмыванию денег.

"Сегодняшний иск, поданный в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, направлен на конфискацию шести объектов элитной недвижимости, принадлежащих Виктору Вексельбергу, которые его сообщник Владимир Воронченко приобрел за счет вывода миллионов долларов в США. Подачей этой жалобы Соединенные Штаты дают понять тем, кто нарушает санкции и занимается отмыванием денег, что Соединенные Штаты будут использовать все доступные средства для конфискации преступных доходов и направят эти деньги на помощь нашим союзникам в Украине в соответствии с недавно принятым законом", - заявил прокурор Дэмиан Уилльямс.

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