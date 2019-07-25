Власти РФ придумали защиту от санкций для работающих в Крыму компании

Российское правительство разработало законопроект, принятие которого позволит инвесторам работать на аннексированном РФ полуострове Крым, не опасаясь санкции США и Евросоюза. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает РБК со ссылкой на текст документа, подлинность которого подтвердили в Минэкономразвития России.

Речь идет о создании в Крыму и Севастополе особых административных районов (ОАР) с правовым режимом, который позволит инвесторам работать анонимно. Участниками ОАР смогут стать любые российские компании, но бизнес им придется вести только на полуострове, за пределами которого у них не должно быть ни филиалов, ни представительств. Минимальная сумма инвестиций - не менее 150 млн рублей (около 2 млн. евро - Ред.), которые будут направлены на развитие инфраструктуры Крыма, туризма, санитарно-курортного лечения и т.д.

Санкционный режим

После российской аннексии Крыма в 2014 году США и Евросоюз объявили о введении различных санкции против компаний из РФ, работающих на полуострове. В результате ряд потенциальных инвесторов отказались работать в Крыму и Севастополе. РБК напомнило, что санкции вводят, опираясь на публичные сообщения и сведения российских государственных реестров.

Ранее, в 2019 году, правительство РФ уже разрешило юридическим лицам, зарегистрированным на полуострове, скрывать сведения о себе.

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