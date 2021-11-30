Власти РФ оштрафовали Google еще на 3 миллиона рублей

Суд в Москве обязал американский интернет-концерн Google выплатить 3 миллиона рублей за отказ удалять контент, который российские власти считают незаконным. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщила пресс-служба Таганского районного суда.

Суммарно за год компанию оштрафовали более чем на 40 млн рублей. Как заявили в октябре в самом концерне, сервис выплатил РФ более 32 млн рублей. Новые требования российских властей в Google пока не прокомментировали.

В октябре Роскомнадзор пригрозил компании штрафом в размере 10% от годового оборота за неоднократный отказ удалять контент из поиска Google и с платформы YouTube. Ранее российский регулятор обвинял Google в том, что сервис не удалял или удалял несвоевременно призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста.

Россия в этом году наложила штрафы и на другие технологические компании, включая Facebook, Twitter, TikTok, Telegram и WhatsApp. Общая сумма предъявленных к ним требований насчитывает уже десятки миллионов рублей. В марте Роскомнадзор замедлил скорость Twitter, заявив, что не снимет ограничения до тех пор, пока запрещенный контент не будет удален.

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