Власти РФ объявили Татьяну Лазареву в международный розыск

Телеведущая Татьяна Лазарева объявлена в розыск по делу об "оправдании терроризма". В июле журналистку, проживающую за границей, заочно арестовал московский суд.

Телеведущая Татьяна Лазарева объявлена в международный розыск по делу об "оправдании терроризма", сообщили в пятницу, 11 октября, российские СМИ со ссылкой на судебные документы. Из них следует, что Лазарева находится в розыске с 3 июля. Ранее сообщалось, что телеведущую, проживающую за границей, 10 июля заочно арестовал Замоскворецкий суд Москвы.

Уголовное дело на Татьяну Лазареву было заведено по доносу депутата Госдумы Андрея Альшевских в связи с ее "высказываниями об ударах украинских беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ". "Это ужасно, но я радуюсь", - сказала Лазарева в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм" в августе 2023 года.

Татьяна Лазарева известна как критик российских властей

Татьяна Лазарева известна своей открытой критикой российских властей и их законов. В декабре 2011 года Лазарева выступила перед участниками митинга на Болотной площади. В 2013 году она записала видеообращение в поддержку квир-сообщества и раскритиковала закон о запрете "пропаганды ЛГБТ". В 2014 году Лазарева выступила против аннексии украинского полуострова Крым Россией.

После вооруженного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Татьяна Лазарева высказывалась против войны и критиковала действия российских властей. В интервью изданию "Медуза", вышедшем в марте 2022 года, она сообщила, что не собирается возвращаться в Россию. В июле 2022 года Минюст России объявил телеведущую "иностранным агентом". В июне 2024 года Росфинмониторинг включил Татьяну Лазареву в перечень "террористов и экстремистов".