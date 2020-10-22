Винные магазины в Москве закроют на время локдауна

Магазинам в Москве, торгующим алкоголем, предписано приостановить работу на время локдауна с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщила газета "Ведомости" в среду, 27 октября. Управы и префектуры районов столицы разослали предпринимателям соответствующие уведомления, пояснили собеседники издания.

По их словам, власти Москвы сослались на указ мэра Сергея Собянина, обязывающий закрыться те магазины, в которых ассортимент продуктов питания или непродовольственных товаров первой необходимости составляет менее 30 процентов. Во время прежнего локдауна таких требований не было, указывают собеседники "Ведомостей". Предприниматели готовы расширить ассортимент и продавать в том числе продтовары, чтобы не подпасть под ограничения.

Локдаун в Москве из-за ковида

Локдаун в Москве введен на фоне растущих показателей заражаемости и смертности от COVID-19. С 28 октября по 7 ноября в городе должна быть приостановлена работа всех предприятий, кроме организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, а также предприятий непрерывного цикла и ряда других. В школах и детских садах объявлены каникулы, вузы и учреждения профобразования переходят на дистанционное обучение.

По данным оперативного штаба, с момента проникновения инфекции в Москву коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен у 1,78 млн горожан, почти 31 тысяча из них скончались. В России общее число инфицированных достигло 8 352 601 человек. Регионы РФ продолжают ужесточать меры борьбы с распространением инфекции.

Смотрите также:

Пожалуйста, еще кружечку: пиво по закону Многообразие марок и сортов Многие известные марки немецкого пива уже давно производят крупные международные концерны. Однако в Германии до сих пор сохранились многочисленные малые предприятия: в целом здесь работают около 1350 пивоварен и производится около 5500 марок пива. В 2015 году общий объем производства этого напитка в ФРГ составил 96 млн гектолитров: это второй по величине показатель в Европе.

Пожалуйста, еще кружечку: пиво по закону 10 самых популярных марок немецкого пива Oettinger и Krombacher - марки пива, которые борются за звание лидера продаж на немецком рынке. На графике приведены данные за 2014 год - тогда обе компании находились примерно в равной позиции. По предварительным оценкам, в 2015 году Krombacher вырвался вперед благодаря экспорту продукции. В свою очередь компания Oettinger ориентировалась на внутренний рынок.

Пожалуйста, еще кружечку: пиво по закону Oettinger… …является основной торговой маркой одноименного семейного предприятия. Компания работает по принципу дискаунтера: высокое качество по низкой цене, прямые продажи и отсутствие рекламы. Помимо главной пивоварни в городке Эттинген, пивные заводы компании расположены и в Готе, Мёнхенгладбахе и Брауншвайге. Oettinger - одна из самых популярных марок пива в Германии.

Пожалуйста, еще кружечку: пиво по закону Потребление пива в Германии Достигнув своего пика в 1980 году, объемы потребление пива в Германии продолжают неуклонно снижаться. Если 35 лет назад в ФРГ на душу населения приходилось почти 146 литров пива в год, то в 2015 году - меньше 106 литров. Между тем среднестатистический чех выпивает заметно больше - 144 литров в год.

Пожалуйста, еще кружечку: пиво по закону Торговая марка Krombacher… ...с 1922 года принадлежит семье Шадеберг (Schadeberg). Частная пивоварня, расположенная в городке Кройцталь в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, является одной из крупнейших в ФРГ. Krombacher Pils с объемом продаж в 4,2 млн стал самой популярной маркой пива сорта Pilsner, а безалкогольное пиво Krombacher - лидером в этой категории. Krombacher - спонсор немецкой бундеслиги и "Формулы-1".

Пожалуйста, еще кружечку: пиво по закону Потребление пива в мире В мировом рейтинге потребления пива явно лидирует азиатский регион. Европа занимает второе место. В то же время среднестатистический европеец выпивает больше пива, чем, к примеру, китаец.

Пожалуйста, еще кружечку: пиво по закону Пивоварня Bitburger… …основана в 1817 году в одноименном немецком городке. Нынешние владельцы - семья Симон (Simon) - унаследовали бизнес от своего предка, пивовара Валленборна (Wallenborn). В 1951 году компания впервые представила свой слоган "Пожалуйста, еще кружечку!". На сегодняшний день Bitburger продается в 60 странах мира и является третьей по популярности маркой пива на немецком рынке.

Пожалуйста, еще кружечку: пиво по закону Ведущие производители пива в мире График наглядно демонстрирует: по сравнению с международными концернами, немецкие производители пива - просто карлики. Лидер глобального пивоваренного рынка Anheuser-Busch InBev готовится к объединению со своим главным конкурентом - концерном SABMiller. Объем сделки составляет более 100 м лрд долларов: в мае 2015 года Еврокомиссия должна принять решение о ее соответствии правилам конкуренции в ЕС.

Пожалуйста, еще кружечку: пиво по закону Пивоварня Veltins… ...основана в 1824 году и находится в городке Мешеде-Гревенштайн в регионе Зауэрланд. С 1994 года ее единственной владелицей является Сюзанна Велтинс (Susanne Veltins). Компания - ведущий производитель пивных коктейлей на немецком рынке. В 1997 году Veltins стала главным спонсором футбольного клуба Schalke 04, а с 2005 года ее имя носит футбольный стадион Veltins-Arena в Гельзенкирхене. Автор: Клаус Ульрих, Александра Ёлкина

