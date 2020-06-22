 Власти Москвы отказались от установки памятника на Лубянской площади | Новости из Германии о России | DW | 26.02.2021

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Россия

Власти Москвы отказались от установки памятника на Лубянской площади

Общественное мнение по поводу того, кому должен быть памятник, разделилось почти пополам, заявил мэр Москвы Собянин. Он указал, что памятники должны не раскалывать, а объединять общество.

Лубянская площадь в Москве

Власти Москвы отказались от установки памятника на Лубянской площади из-за разногласий в обществе по поводу того, кому именно должен быть установлен монумент - Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому. "Я считаю правильным остановить этот процесс (голосования за выбор памятника на проекте "Активный гражданин". - Ред.) и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в пятницу, 26 февраля.

По словам Собянина, голосование по выбору кандидатуры на установку памятника показало, что общественное мнение разделилось примерно пополам, в то же время для принятия такого рода решения требуется больше согласия людей. Памятники на улицах должны не раскалывать, а объединять общество, подчеркнул московский градоначальник. Он отметил, что Лубянской площади "необходима архитектурная доминанта" и выразил уверенность в том, что общество еще вернется к вопросу об установке памятника, и будет принято "правильное и разумное решение".

На сайте проекта "Активный гражданин", где проходило голосование, сказано, что опрос москвичей по выбору памятника остановлен 26 февраля. За два дня проголосовали почти 320 тысяч человек: 55% из них отдали свои голоса за монумент Александру Невскому, а 45% - Феликсу Дзержинскому. По данным источника "Открытых медиа", близкого к мэрии Москвы, вопрос об установке памятника был снят с повестки по просьбе из Кремля.

Дискуссии вокруг установки памятника

С инициативой о проведении голосования выступила Общественная палата Москвы после того, как некоторые блогеры, писатели, а также общественная организация "Офицеры России" предложили восстановить на Лубянке памятник Дзержинскому, демонтированный по требованию москвичей в августе 1991 года после неудачной попытки путча. Этот памятник стоял на Лубянской площади с 1958 по 1991 годы. После демонтажа он хранится в парке "Музеон" на Крымском Валу.

В ответ на призывы восстановить монумент Дзержинскому около трех десятков историков, публицистов и общественных деятелей призвали Собянина установить на Лубянке памятник князю Ивану III. Озвучивались также инициативы по установке памятников Александру Невскому и Юрию Андропову и размещении там часовни святому христианскому мученику Феликсу.

Правозащитники категорически возражают против возвращения на Лубянку памятника Дзержинскому. Между тем депутаты Мосгодумы от партии "Яблоко" направили обращение в комиссию по монументальному искусству с предложением вернуть на Лубянскую площадь фонтан Джованни Витали, который находился там с 1835 по 1935 годы, сообщил в пятницу депутат Мосгордумы от "Яблока", экс-председатель партии Сергей Митрохин. По его словам, фонтан Витали - политически нейтральный объект, который не будет вызывать разногласий в обществе.

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    Автор: Марсель Фюрстенау, Элла Володина


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