Власти Москвы отказались от установки памятника на Лубянской площади из-за разногласий в обществе по поводу того, кому именно должен быть установлен монумент - Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому. "Я считаю правильным остановить этот процесс (голосования за выбор памятника на проекте "Активный гражданин". - Ред.) и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в пятницу, 26 февраля.

По словам Собянина, голосование по выбору кандидатуры на установку памятника показало, что общественное мнение разделилось примерно пополам, в то же время для принятия такого рода решения требуется больше согласия людей. Памятники на улицах должны не раскалывать, а объединять общество, подчеркнул московский градоначальник. Он отметил, что Лубянской площади "необходима архитектурная доминанта" и выразил уверенность в том, что общество еще вернется к вопросу об установке памятника, и будет принято "правильное и разумное решение".

На сайте проекта "Активный гражданин", где проходило голосование, сказано, что опрос москвичей по выбору памятника остановлен 26 февраля. За два дня проголосовали почти 320 тысяч человек: 55% из них отдали свои голоса за монумент Александру Невскому, а 45% - Феликсу Дзержинскому. По данным источника "Открытых медиа", близкого к мэрии Москвы, вопрос об установке памятника был снят с повестки по просьбе из Кремля.

Дискуссии вокруг установки памятника

С инициативой о проведении голосования выступила Общественная палата Москвы после того, как некоторые блогеры, писатели, а также общественная организация "Офицеры России" предложили восстановить на Лубянке памятник Дзержинскому, демонтированный по требованию москвичей в августе 1991 года после неудачной попытки путча. Этот памятник стоял на Лубянской площади с 1958 по 1991 годы. После демонтажа он хранится в парке "Музеон" на Крымском Валу.

В ответ на призывы восстановить монумент Дзержинскому около трех десятков историков, публицистов и общественных деятелей призвали Собянина установить на Лубянке памятник князю Ивану III. Озвучивались также инициативы по установке памятников Александру Невскому и Юрию Андропову и размещении там часовни святому христианскому мученику Феликсу.

Правозащитники категорически возражают против возвращения на Лубянку памятника Дзержинскому. Между тем депутаты Мосгодумы от партии "Яблоко" направили обращение в комиссию по монументальному искусству с предложением вернуть на Лубянскую площадь фонтан Джованни Витали, который находился там с 1835 по 1935 годы, сообщил в пятницу депутат Мосгордумы от "Яблока", экс-председатель партии Сергей Митрохин. По его словам, фонтан Витали - политически нейтральный объект, который не будет вызывать разногласий в обществе.

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