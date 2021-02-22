Памятник Невскому или Дзержинскому на Лубянке: при чем тут Навальный?

В Москве проведут голосование, кому установить памятник перед зданием ФСБ на Лубянке - Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому. От кого и от чего пытаются отвлечь россиян, знает Сергей Елкин.
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