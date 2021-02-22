Памятник Невскому или Дзержинскому на Лубянке: при чем тут Навальный?

Политические памятники Берлина

Прусский милитаризм

В 1978 году памятники извлекли из-под земли, поместили на хранение, а в 2009 году передали в Шпандау. Предыдущая фотография, на которой изображены фигуры основателей Берлина маркграфов Иоганна I и Оттона III, была сделана как раз во время перевозки. В музее решили оставить экспонаты без реставрации, то есть со следами истории и времени, ограничившись лишь неотложными работами по их консервации.