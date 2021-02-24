Немецкие историки о памятнике на Лубянке: Путину Невский ближе Дзержинского

Спустя почти 30 лет место на Лубянской площади перед зданием ФСБ в Москве перестанет пустовать. На онлайн-платформе "Активный гражданин" с 25 февраля по 5 марта проходит голосование, результаты которого власти столицы обещают учесть: москвичам предложено выбрать между возвращением памятника основателю ВЧК (Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем) Феликсу Дзержинскому, который демонтировали после поражения путча в августе 1991 года, и новым памятником - древнерусскому князю, полководцу и святому Александру Невскому.

Почему сейчас понадобился памятник на Лубянке

Вернуть сохранившийся памятник Дзержинскому из парка скульптур "Музеон" на Лубянку ранее предлагали не раз, например, коммунисты. На этот раз инициаторами выступили те, кого называют ультраправыми национал-патриотами, в том числе политик и писатель Захар Прилепин, а также ветеранская организация "Офицеры России".

Лубянская площадь сегодня

У обеих исторических фигур в этом году юбилеи - 95 лет со дня смерти Дзержинского, Невскому в мае - 800 лет со дня рождения. Опрошенные DW немецкие историки и специалисты по России полагают, что решение снова поставить памятник на Лубянке связано не с этими датами, а с актуальными событиями в российской политике, в частности - судьбой осужденного оппозиционера Алексея Навального и акциями в его поддержку. "Есть мнение, что это отвлекающий маневр, чтобы повернуть дискуссию о Навальном в другое русло, - говорит публицист и бывший корреспондент немецких газет в Москве Манфред Квиринг (Manfred Quiring). - Возможно, это так".

Похоже оценивает ситуацию и Екатерина Махотина, историк из Боннского университета. По ее словам, нынешняя дискуссия продвигает старые дискурсы, чтобы "отвлечь внимание общества от более важных вещей, прежде всего - Навального". О возвращении памятника Дзержинскому всерьез говорили еще в 2008 году, напоминает Махотина. "Уже тогда близкие к Русской православной церкви (РПЦ) общественные группы требовали признания святого Александра Невского покровителем ФСБ". Сейчас в поддержку Невского высказался представитель РПЦ Владимир Легойда. В середине февраля он отметил, что лучше на Лубянке памятник вообще не ставить, но, мол, если уж нужно, то это должен быть Александр Невский или царь Иван III, который, однако, на голосование не вынесен.

Что нужно знать о Дзержинском и его памятнике

В то же время "польский революционер Дзержинский" воспринимался верующими как "большевистский ненавистник русских", который в их понимании не должен быть историческим символом, считает Махотина. По мнению эксперта, предложив пару Дзержинский-Невский, руководство РФ "продолжает тактику лавирования между националистически-просоветскими и православными группами, избегая определенности".

Герд Кёнен

Говоря о "железном Феликсе", как называли Дзержинского в СССР, эксперты отмечают его роль в основании ВЧК и начале периода террора, который достиг пика в 1937 году уже после его смерти. При Дзержинском были приняты законы, по которым можно было "без конкретного подозрения, в качестве якобы превентивной меры, отправлять людей в лагеря", - говорит публицист и историк Герд Кёнен (Gerd Koenen). Один из первых таких лагерей, в котором удерживали политических заключенных, был на Соловках - островах в Белом море. В 1990 году возле здания тогда еще КГБ СССР на Лубянке в память о жертвах репрессий был установлен Соловецкий камень. "Это было бы издевательством, невероятной иронией и цинизмом, если бы возле Соловецкого камня снова стоял памятник Дзержинскому", - считает историк Кёнен.

"Дзержинский олицетворяет собой страх перед врагом - внутренним и внешним, - говорит Екатерина Махотина. - Его политический капитал однозначный - бойтесь политических оппозиционеров и внешнего влияния!"

Александр Невский - герой, но не московский

Политическое наследие древнерусского князя Александра Невского, который жил в XIII веке, "более размыто", считает Махотина. По ее словам, это связано с использованием его имени в массовой культуре, в том числе благодаря фильму Сергея Эйзенштейна 1938 года о победе в битве с немцами-крестоносцами на Чудском озере в 1242 году. Крылатой стала фраза Невского из фильма: "Если кто с мечем к нам войдет - от меча и погибнет. На том стояла и стоять будет Русская земля".

Икона Александра Невского на церкви в Потсдаме

Из-за его поездок к монгольскому хану в Орду, после одной из которых он умер, публицист Манфред Квиринг считает Невского неоднозначной фигурой. В близком Кремлю руководстве РПЦ восточную политику Невского называют "дипломатической гибкостью", как выразился патриарх Кирилл. Историк Герд Кёнен обращает внимание на то, что Невский в любом случае не имеет ничего общего с Москвой, где ему предлагают установить памятник, а был князем прежде всего новгородским. Правда, отмечает историк, мощи Невского хранятся в одноименной лавре в Санкт-Петербурге - родном городе президента РФ.

Историк: Путину придется выбрать Невского

Эксперты убеждены, что решение зависит не от участников голосования или московских властей, а от Кремля. Если бы Владимир Путин действительно этого хотел, то давно вернул бы памятник Дзержинскому на Лубянку, считает Манфред Квиринг. Поводов для этого было достаточно, в том числе - столетие основания ВЧК в 2017 году.

Манфред Квиринг

На первый взгляд, Дзержинский ближе Путину - и потому что это основатель ВЧК, и потому что снос памятника на Лубянке был символом поражения КГБ, в которой он служил, и краха СССР, о котором не раз сокрушался президент. "Это был огромный символ окончания правления КГБ", - вспоминает Квиринг, который в дни путча был в Москве. Тем не менее, публицист сомневается, что для Путина принципиально важно вернуть Дзержинского на Лубянскую площадь. Сам он считает эту идею "абсурдной". В то, что памятник вернут, не верит и Екатерина Махотина.

Те, кто внимательно следит за высказываниями хозяина Кремля, обратили внимание на его симпатию к тем, с кем боролся Дзержинский. В 2009 году Путин, будучи премьером, возложил цветы к могилам белогвардейского генерала Антона Деникина и философа Ивана Ильина, которого он любит цитировать. В 1922 году при участии Дзержинского в рамках борьбы с инакомыслием Ильин вместе с другими представителями интеллигенции был выслан из России в Германию на так называемом "философском пароходе". "Если Путин отдает дань уважения Деникину, он не может делать то же самое в отношении Дзержинского, - уверен Кёнен. - Ему придется выбрать Невского".

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