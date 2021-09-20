Власти Мали назвали "слухами" сообщения о приглашении ЧВК Вагнера

Правительство Мали отвергло критику со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в связи с сообщениями о якобы имеющихся у властей в Бамако планах пригласить в страну частную военную компанию (ЧВК) Вагнера. Как говорится в обнародованном в воскресенье, 19 сентября, заявлении правительства этой западноафриканской страны, оно удивлено обвинениями в свой адрес, поскольку любые сообщения относительно наемников являются не более чем слухами.

Кроме того, Мали "не позволит ни одному государству решать", с какими партнерами Бамако взаимодействовать, а с какими - нет, подчеркивается в документе.

Нигер: ECOWAS не потерпит наемников в Мали

За несколько дней до этого госминистр при президенте Нигера Хассуми Массауду в конце саммита ECOWAS в Гане заявил, что это сообщество не потерпит наемников в регионе, и выразил обеспокоенность по поводу возможного ухудшения ситуации в сфере безопасности.

Мали отвергла высказывания Массауду как "неприемлемые, недружелюбные и снисходительные".

Париж пригрозил выводом войск

Франция и Германия также выразили обеспокоенность в связи с подобными сообщениями. Так, Париж пригрозил вывести свои войска из Мали, если правящая в этой западноафриканской стране военная хунта заключит договор о сотрудничестве с ЧВК Вагнера. Подобное взаимодействие властей в Бамако с наемниками из РФ "абсолютно несовместимо с нашим присутствием", заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан 14 сентября, выступая в Париже перед депутатами Национального собрания. По данным французских источников, военное руководство Мали планировало пригласить в страну около 1000 сотрудников ЧВК для обучения малийской армии.

В представительстве ЕС в Бамако завили о последствиях

В представительстве ЕС в Бамако на запрос DW ответили, что у европейских дипломатов имеется "множество документально подтвержденных примеров того, как группа Вагнера совершала злоупотребления в нарушение всех конвенций и принципов, в том числе в Центрально-Африканской Республике".

В представительстве указали, что если информация о приглашении ЧВК Вагнера в Мали подтвердится, то это будет иметь последствия для сотрудничества с переходным правительством африканской страны, "как уже указали министры обороны Франции и Германии". "ЕС не сотрудничает с теми, кто не действует в условиях полной прозрачности и полного соблюдения международных стандартов, международного гуманитарного права и прав человека", - заявили в представительстве.

Переворот в Мали

В августе 2020 года в Мали произошел военный переворот. Занимавший пост президента страны Ибрагим Бубакар Кейта и ряд высокопоставленных гражданских и военных руководителей были арестованы, парламент и правительство - распущены. Захватившая власть хунта называет себя Национальным комитетом спасения народа.

ЧВК Вагнера

ЧВК Вагнера, или группа Вагнера, - неофициальная военная организация, не входящая в регулярные вооруженные силы России и не имеющая юридического статуса на ее территории. Военные подразделения ЧВК насчитывали в разное время и по различным данным от 1350 до 2500 человек. Существование ЧВК официальные лица в России отрицают. "Вагнеровцы" могли принимать участие в боевых действиях или тренировать местных военных в Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике (ЦАР), Судане, а также в Донбассе.

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