"Властелина колец" с иллюстрациями автора впервые издадут в Германии

Большая иллюстрация Дж.Р.Р. Толкина была опубликована уже в самом первом издании романа "Властелин колец" - это была карта фантастического Средиземья, места действия в вымышленной вселенной культового литературного шедевра. Новая публикация трилогии, которую подготовило немецкое издательство Klett-Cotta, впервые включает несколько десятков иллюстраций автора.

30 рисунков, карт и набросков, взятых для книги, были созданы Толкином во время его работы над фантастической сагой. "Сам Толкин был довольно сдержан, когда дело касалось его иллюстраций. Для первого издания "Властелина колец" он ограничился одной лишь картой. Но он рисовал для собственного удовольствия и, прежде всего, чтобы иметь визуальную опору для своей фантазии и писательской деятельности", - отмечает издательство Klett-Cotta из Штутгарта.

Эльфийские руны, карты и пейзажи

Двухкилограммовое однотомное издание в твердом переплете и льняной обложке с эльфийскими рунами напечатано в двух цветах, красном и черном. Книга проиллюстрирована раскрашенными карандашными рисунками, пейзажами в цвете, схематичными набросками с текстом мелким шрифтом и тщательно прорисованными картинами мрачных и великолепных лесов авторства Дж.Р.Р. Толкина.

Экранизация "Властелина колец" в трех частях была удостоена нескольких премий "Оскар"

Страницы из упоминаемой во "Властелине Колец" Книги Мазарбула (летопись о неудачной экспедиции под предводительством гнома Балина в королевство Мориа. - Ред.), воспроизведенные в полном цвете в виде раскладной панели, иллюстрируют, в частности, главу "Мост Хазад-дум" из второй книги эпической саги. В новое штутгартское издание также вошли две раскладные детальные карты Средиземья, доработанные по черновикам писателя его сыном Кристофером Толкином.

Фантастический эпос о событиях в вымышленной вселенной Средиземья, населенной хоббитами, орками, эльфами, гномами, добрыми и злыми магами, так или иначе втянутыми в борьбу за магическое Кольцо Всевластия, был впервые опубликован в 1954 году. С тех пор книга была переведена примерно на 40 языков, много раз переиздавалась и разошлась по миру общим тиражом не менее 150 миллионов экземпляров.

Один из самых известных и популярных романов в жанре фэнтези, "Властелин колец" оказал огромное влияние на мировую культуру. Большим успехом пользовалась и экранизация эпоса в трех частях, снятая режиссером Питером Джексономи удостоенная нескольких премий "Оскар".

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