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Панорама Берлина ночьюФото: Robert Schlesinger/picture alliance
ПолитикаУкраина

Владимир Зеленский прибыл в Берлин

Олег Соколенко
54 мин. назад

Владимир Зеленский прибыл в Берлин. В программе визита украинского президента - встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. Также Зеленскому должны вручить премию Карла Великого.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Берлин. "Уже в Берлине, - написал он в Twitter в ночь на воскресенье, 14 мая, и перечислил главные темы переговоров с руководством ФРГ: - Оружие. Мощный пакет. Противовоздушная оборона. Восстановление. ЕС. НАТО. Безопасность". 

В столице Германии у главы украинского государства запланированы встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) и федеральным канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

Кроме того, в тот же день в немецком городе Ахен Зеленскому как представителю всего украинского народа должны вручить престижную Премию имени Карла Великого. С 1950 года она присуждается деятелям, которые внесли выдающийся вклад в дело европейского единства.

Это будет первый визит Зеленского в Германию с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Поездке предшествовал его визит в Италию и Ватикан, в ходе которого 13 мая президент Украины встретился с президентом страны Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и папой римским Франциском.

Берлин готовит крупнейший пакет военной помощи для Киева

Накануне визита Минобороны Германии сообщило, что правительство в Берлине готовит крупнейший с начала российского вторжения пакет военной помощи Украине на сумму почти в 2,7 млрд евро. 

Украина получит от Германии еще 20 БМП Marder, 30 танков Leopard 1, 18 колесных гаубиц, четыре системы ПВО IRIS-T SLM, 12 пусковых установок IRIS-T SLS, сотни управляемых ракет для этих систем и до 200 разведывательных дронов. Кроме того, Украина получит 100 бронетранспортеров для транспортировки украинских военнослужащих и 100 транспортных средств логистической поддержки.

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