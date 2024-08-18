Вирус оспы обезьян продолжает распространяться в Африке

За неделю вирусом mpox в странах Африки заразились 1200 человек. Уровень угрозы распространения вируса повысили и в Евросоюзе.

Вирусная инфекция mpox, также известная как оспа обезьян, стремительно распространяется в африканских странах. Как следует из данных Агентства здравоохранения Африканского союза (CDC), опубликованных в субботу, 17 августа, только за прошедшую неделю было зарегистрировано 1200 новых предполагаемых или подтвержденных случаев заражения тремя различными подвидами mpox, включая опасный вариант Clade 1b.

В ведомстве отметили, что с начала года было зафиксировано в общей сложности 18 737 случаев заражения в 12 странах Африканского союза, 541 человек скончался.

Уровень угрозы вируса mpox повысили и в ЕС

Европейский центр по профилактике заболеваний и борьбе с ними (ECDC) 16 августа повысил с низкого до умеренного уровень риска, связанного с вирусной инфекцией mpox, в отношении широких слоев населения и путешественников в районах, где были зафиксированы случаи заболевания.

"Из-за тесных связей между Европой и Африкой мы должны быть готовы к новым завезенным случаям заражения подвидом вируса Clade 1", - пояснила глава ведомства Памела Ренди Вагнер.

Заражение вирусом mpox пациента в Швеции

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 15 августа подтвердила случай заражения пациента в Швеции новым вариантом вируса mpox - Clade 1b, отметив, что инфицирование произошло в Африке. В то же время в Германии, комментируя этот случай, подчеркнули, что вирус пока не представляет серьезной угрозы для населения ФРГ. "Случай в Швеции ничего не изменит в оценке риска для Германии и Европы", - указал министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach).

Ранее ВОЗ объявила самый высокий уровень опасности в связи с распространением вируса в Африке, назвав вспышку "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение".

О вирусе mpox

Вирус mpox передается человеку от зараженных животных, а также от человека к человеку через физический контакт. Симптомы заражения включают лихорадку, мышечные боли и кожную сыпь с гнойными прыщами и волдырями.

Особую обеспокоенность экспертов вызывает распространение варианта 1b, который характеризуется более тяжелым течением заболевания и приводит к большему числу смертей, чем предыдущий вариант. Так, в Демократической Республике Конго, где с начала года было зарегистрировано уже более 14 тысяч инфицированных, только за прошедшую неделю скончались 24 человека.

Количество заражений быстро растет и в других африканских странах, где ранее не было зафиксировано распространение mpox, в том числе в Бурунди, Кении, Руанде и Уганде. Так, в Бурунди за прошедшую неделю выявили 173 новых случая заражения - на 75 процентов больше, чем неделей ранее.