Виктор Бабарико отказался давать показания в суде

Виктора Бабарико - бывшего претендента на пост президента Беларуси - во вторник, 6 апреля, допросили в суде по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка. При этом он отказался давать показания, заявив, что преследование его и других фигурантов дела является политически мотивированным и его цель - "не представление доказательств вины, а обоснование его неучастия в политическом процессе", отмечает белорусское онлайн-издание Tut.by.

В то же время Бабарико высказал предположение, что бывшие коллеги оговорили его под давлением в СИЗО КГБ и подчеркнул, что за 20 лет работы Белгазпромбанка ни ревизионная комиссия, назначаемая акционерами, ни аудиторы, ни совет директоров, ни рейтинговые агентства, ни внешние контролирующие органы не выявили ту преступную схему, о которой говорит обвинение на процессе.

Бабарико о своем намерении стать президентом Беларуси

"Нынешнее обвинение основано только на добровольности показаний, данных обвиняемыми в СИЗО КГБ. Я понимаю, что СИЗО КГБ способствует просветлению памяти и формированию правильных оценок… Никакой организованной преступной группы не было. Все действовали исключительно в интересах банка и по собственной инициативе", - цитирует Бабарико портал Tut.by.

Экс-банкир, которого в преддверии выборов 2020 года многие эксперты считали главным соперником тогдашнего президента Беларуси Александра Лукашенко, признался, что долго не мог ответить на вопрос, правильно ли он поступил, объявив о желании бороться за пост главы государства. "Были последствия для моего дела, которому отдал 25 лет, для людей, для сына, для друзей. Но я знаю одно, мотив был только один: я хочу жить в стране, где торжествует закон", - резюмировал он.

После этого заявления Виктор Бабарико отказался отвечать на дальнейшие вопросы.

Дело Бабарико и топ-менеджеров Белгазпромбанка

Так называемое "дело Белгазпромбанка"рассматривает Верховный суд Беларуси. По нему проходят в общей сложности восемь фигурантов. Против Виктора Бабарико выдвинуто обвинение в отмывании денег, полученных преступным путем (за это преступление в Беларуси можно получить до семи лет лишения свободы), а также в получении взятки в особо крупном размере (до 15 лет).

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