Министр Британии ушел в отставку из-за обвинений в буллинге

Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб подал в отставку после обвинений в неподобающем поведении и двух эпизодах буллинга, которые подтвердило независимое расследование.

Заместитель премьер-министра и министр юстиции Великобритании Доминик Рааб в пятницу, 21 апреля, объявил о своей отставке после того, как независимое расследование сочло правомерными два обвинения в его адрес в буллинге (агрессивном и неподобающем поведении. - Ред.).

"Я пишу, чтобы сообщить об отставке после получения отчета, основанного на расследовании адвоката Адам Толли. Я призывал к расследованию и обязался уйти в отставку, если будут обнаружены любые факты каких-либо актов буллинга с моей стороны. Я считаю, что важно держать свое слово", - говорится в письме Рааба премьеру страны Риши Сунаку, которое бывший вице-премьер опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Рааб подчеркнул, что из восьми обвинений в его адрес расследование сочло правомерными лишь два. "Я также считаю, что два негативных вывода (расследования. - Ред.) ущербны и создают опасный прецедент для надлежащей деятельности правительства", - написал Рааб, подчеркнув, что у министров должна быть возможность "в разумных пределах" критиковать работу кадровых чиновников. Расследование, по его мнению, в будущем поощрит "ложные жалобы на министров".

Рааб сам запросил расследование после 8 обвинений в буллинге

"Мистер Толли пришел к выводу, что за четыре с половиной года работы я ни разу не ругался и не кричал на кого-либо и не стремился кого-либо намерено унизить, не говоря уже о том, чтобы физически запугивать кого-то", - написал Рааб, выразив сожаление, если кто-либо испытал стресс или обиду в результате его действий. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ответном письме сообщил, что принимает отставку Рааба "с глубоким сожалением",

Первые обвинения в "буллинге" в адрес министра появились в ноябре 2022 года. Один из бывших сотрудников Рааба заявил, что министр создал "культуру страха". Рааб отверг обвинения и запросил расследование. По данным британских СМИ, всего на него поступило восемь жалоб, затрагивающих по меньшей мере 24 человека.

В своем отчете адвокат Адам Толли указал, что на посту министра иностранных дел Рааб вел себя "устрашающе" и "агрессивно". А во время работы в министерстве юстиции он заходил "дальше, чем это было необходимо или уместно, в предоставлении критических отзывов", пишет агентство Reuters.

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