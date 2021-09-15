Борис Джонсон сместил Доминика Рааба с поста главы МИД Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне падения рейтингов его Консервативной партии произвел в среду, 15 сентября, перестановки в правительстве страны. Самым существенным его решением стала отставка Доминика Рааба с должности министра иностранных дел Соединенного Королевства. Пост главы МИДа заняла Элизабет Трасс, которая до этого руководила министерством внешней торговли, сообщил премьер в своем микроблоге Twitter.

Доминик Рааб в свою очередь возглавил министерство юстиции, а также получил должности вице-премьера и лорда-канцлера. Политик подвергся резкой критике за то, как во время стремительного наступления радикального исламистского движения "Талибан" в Афганистане решил не прерывать свой отпуск на Крите. В результате отправленные в британский МИД тысячи электронных писем с просьбой о помощи и эвакуации остались без ответа, указывает агентство Reuters.

Кроме того, в ходе перестановок в правительстве лишились должностей министр юстиции Роберт Бакланд, министр образования Гэвин Уильямсон и министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления Роберт Дженрик.

Лейбористы вырвались вперед

Согласно результатам недавнего опроса, проведенного социологическим институтом YouGov, оппозиционная Лейбористская партия с 35 процентами голосов впервые с начала текущего года обошла консерваторов (33 процента).

Одной из причин снижения популярности Консервативной партии эксперты считают объявленное правительством Великобритани увеличение взносов на социальное обеспечение для поддержки системы общественного здравоохранения NHS, пострадавшей от пандемии COVID-19, и реформирование сферы долгосрочного ухода за больными и престарелыми. В итоге уровень налогов стал примерно таким же высоким, как во времена Второй мировой войны, хотя в ходе предвыборной кампании 2019 года консерваторы обещали не увеличивать размер отчислений.

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