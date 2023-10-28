Вероятный стрелок из Льюистона найден мертвым

Тело предполагаемого виновника массовой стрельбы в Льюистоне полицейские обнаружили в лесу. По данным СМИ, он покончил с собой.

Полиция американского штата Мэн в пятницу, 27 октября, обнаружила тело мужчины, объявленного в розыск после стрельбы в городе Льюистон, в результате которой 18 человек погибли и еще 13 были ранены. По предварительным данным, он скончался от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей полиции.

Розыск подозреваемого продолжался более двух суток, его тело было найдено в лесу неподалеку от города. Полиция при этом назвала имя стрелявшего еще в день происшествия - сообщалось, что это был 40-летний местный житель Роберт Кард. По данным СМИ, он числился в резерве армии США, но в боевых действиях никогда не участвовал.

Летом 2023 года Кард был отправлен на психиатрическое обследование, пишет агентство AP. По данным собеседников агентства, поводом для этого послужило "хаотичное" поведение Карда во время тренировок в воинской части. За год до этого мужчина рассказывал, что слышит голоса, ввиду чего проходил лечение в психиатрической больнице.

В доме, где проживал Кард, была обнаружена предсмертная записка, адресованная его сыну. Однако мужчина не указал в ней возможные мотивы своего поступка.

Один из самых смертоносных подобных случаев в США с 2017 года

Жертвами стрельбы в Льюистоне стали посетители одного из баров и боулинг-зала. Самый младший из погибших - 14-летний мальчик. О случившемся был сразу же проинформирован президент США Джо Байден - инцидент стал одним из самых смертоносных подобных случаев с 2017 года, когда мужчина расстрелял посетителей музыкального фестиваля в Лас-Вегасе.

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