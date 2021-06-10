Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины

Верховная рада Украины приняла инициированный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект "О коренных народах Украины". На внеочередном пленарном заседании в четверг, 1 июля, документ одобрили 325 народных депутатов. Коренными народами в Украине в нем признаются крымские татары, караимы и крымчаки, русские таковыми не значатся.

Определение коренного народа

"Коренной народ Украины - автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины ", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Закон гарантирует коренным народам правовую защиту от любых действий, направленных на лишение признаков этнической принадлежности и целостности самобытных народов, лишение культурных ценностей, выселение или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме, принудительную ассимиляцию или принудительную интеграцию в любой форме, разжигание расовой, этнической или религиозной ненависти. Кроме того, новая норма закрепляет культурные, образовательные, языковые и информационные права коренных народов Украины и их право на устойчивое развитие.

Одно из положений вступит в силу после возвращения Крыма Украине

Закон вступит в действие в день его опубликования за исключением части 3 статьи 7, которая приобретет законную силу после возвращения аннексированных Россией Крыма и Севастополя под общую юрисдикцию Украины. В этой норме закрепляется право коренных народов получать часть доходов от пользования природными ресурсами на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

В начале июня президент РФ Владимир Путин прокомментировал отказ украинских законодателей признать одним из коренных народов русских. Он назвал это решение некорректным и не соответствующим истории.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ пояснил, что законопроект соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и нормам конституции Украины и не имеет ничего общего с "произвольными интерпретациями" президента РФ. Он подчеркнул, что украинская конституция гарантирует равенство всех граждан страны вне зависимости от этнического происхождения.

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