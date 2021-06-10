 Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 01.07.2021

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Украина

Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины

Украинский парламент принял закон, признающий коренными народами в Украине крымских татар, караимов и крымчаков. Русские таковыми не значатся.

Заседание Верховной рады Украины

Заседание Верховной рады Украины (фото из архива)

Верховная рада Украины приняла инициированный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект "О коренных народах Украины". На внеочередном пленарном заседании в четверг, 1 июля, документ одобрили 325 народных депутатов. Коренными народами в Украине в нем признаются крымские татары, караимы и крымчаки, русские таковыми не значатся.

Определение коренного народа

"Коренной народ Украины - автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины ", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Закон гарантирует коренным народам правовую защиту от любых действий, направленных на лишение признаков этнической принадлежности и целостности самобытных народов, лишение культурных ценностей, выселение или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме, принудительную ассимиляцию или принудительную интеграцию в любой форме, разжигание расовой, этнической или религиозной ненависти. Кроме того, новая норма закрепляет культурные, образовательные, языковые и информационные права коренных народов Украины и их право на устойчивое развитие.

Одно из положений вступит в силу после возвращения Крыма Украине

Закон вступит в действие в день его опубликования за исключением части 3 статьи 7, которая приобретет законную силу после возвращения аннексированных Россией Крыма и Севастополя под общую юрисдикцию Украины. В этой норме закрепляется право коренных народов получать часть доходов от пользования природными ресурсами на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

В начале июня президент РФ Владимир Путин прокомментировал отказ украинских законодателей признать одним из коренных народов русских. Он назвал это решение некорректным и не соответствующим истории.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ пояснил, что законопроект соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и нормам конституции Украины и не имеет ничего общего с "произвольными интерпретациями" президента РФ. Он подчеркнул, что украинская конституция гарантирует равенство всех граждан страны вне зависимости от этнического происхождения.

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