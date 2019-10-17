 Правительство Великобритании подготовило законопроект о внутреннем рынке | Новости из Германии о Европе | DW | 09.09.2020

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Европа

Правительство Великобритании подготовило законопроект о внутреннем рынке

Законопроект о внутреннем рынке 9 сентября поступает на рассмотрение парламента. В документе содержатся изменения в договор о "Брекзите", на которых настаивает Лондон.

Флаги Великобритании и ЕС перед парламентом в Лондоне

Правительство в Лондоне на фоне затянувшихся переговоров об экономических отношениях Европейского Союза и Великобритании после "Брекзита" подготовило законопроект о внутреннем рынке. Документ содержит изменения, которые предполагается внести в соглашение о выходе Великобритании из ЕС, в среду, 9 сентября, документ поступит на рассмотрение парламента, сообщил вице-премьер страны, канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув.

Новый закон должен обеспечить компаниям возможность беспрепятственной торговли в стране. "Не избранные нами органы ЕС больше не будут тратить наши деньги от нашего имени", - отметил Гоув. По его словам,  законопроект также "предоставит британскому правительству и новые полномочия по расходам с целью ускорить восстановление экономики от пандемии COVID-19".

Законопроект может нарушать международное законодательство

Между тем министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис указал, что закон о внутреннем рынке может содержать положения, нарушающие международное законодательство.

Великобритания вышла из Евросоюза 31 января 2020 года. В переходную фазу до конца текущего года она еще остается в составе внутреннего рынка ЕС и таможенного союза. Переговоры о заключении нового торгового соглашения, однако, уже многие месяцы не продвигаются вперед. Это соглашение должно быть ратифицировано не позднее октября, в противном случае будет угрожать хаотичный "Брекзит".

Переговоры Евросоюза и Великобритании об отношениях после "Брекзита" возобновились в середине августа после короткой летней паузы. Глава делегации ЕС на переговорах с Лондоном Мишель Барнье 19 августа констатировал, что "с соглашением или без него" перемены неизбежны, и предприятиям и гражданам следует готовиться к ним. Очередной раунд торговых переговоров с ЕС прошел в Лондоне 8 сентября.

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    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Как в Великобритании голосовали по вопросу "Брекзит"

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


Смотреть видео 03:02

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