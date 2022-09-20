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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс (фото из архива)
Лиз Трасс (фото из архива)Фото: Kevin Coombs/REUTERS
КонфликтыУкраина

Великобритания выделит 2,6 млрд евро военной помощи Украине

Жан Рофе
1 ч. назад

Во время визита в Нью-Йорк премьер-министр Лиз Трасс объявит, что в следующем году Великобритания окажет Украине военную поддержку на уровне не меньшем, чем в 2022 году.

https://www.dw.com/ru/velikobritania-vydelit-ne-menee-26-mlrd-evro-na-voennuu-pomos-ukraine-v-2023-godu/a-63183148

"Премьер-министр Лиз Трасс воспользуется визитом в Нью-Йорк на этой неделе, чтобы подтвердить приверженность Великобритании безопасности и территориальной целостности Украины и объявить, что в следующем году Великобритания окажет Украине военную поддержку на том же уровне или даже большем, чем в 2022 году", - сообщается в пресс-релизе, опубликованным на сайте британского правительства во вторник, 20 сентября.

Об этом Лиз Трасс заявит во время своего выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В сообщении отмечается, что в текущем году Великобритании выделила 2,3 млрд фунтов стерлингов Киеву, став "вторым крупнейшим донором военной помощи Украине". Точный характер военной поддержки со стороны Великобритании в 2023 году будет определяться исходя из потребностей вооруженных сил Украины. Однако ожидается, что она будет включать такое оборудование, как реактивные системы залпового огня.

"Мое послание народу Украины таково: Великобритания будет продолжать поддерживать вас на каждом шагу. Ваша безопасность - это наша безопасность", - заявила Трасс, слова которой приводятся в пресс-релизе.

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