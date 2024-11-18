Британия ввела санкции против Ирана за поставки оружия РФ

Штрафные меры наложены на государственные авиакомпанию Iran Air и судоходную компанию IRISL за перевозку баллистических ракет и другого оружия из Ирана в Россию.

Великобритания вслед за Евросоюзом ввела санкции за военную помощь Ирана России в войне против Украины. Штрафные меры коснулись государственных авиакомпании Iran Air и судоходной компании The Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), говорится в сообщении британского министерства иностранных дел , опубликованном в понедельник, 18 ноября.

Обе компании обвиняются в транспортировке баллистических ракет и другого оружия из Ирана в Россию. Активы этих компаний заморожены. Кроме того, санкции наложены на российское судно "Порт Оля-3" за перевозки в Россию военных грузов из третьих стран. Ему запрещен заход в британские порты.

По данным британского МИДа, новые санкции введены в соответствии с трехсторонним соглашением Германии, Франции и Великобритании, достигнутым в сентябре. Тогда правительства трех стран заявили, что штрафные меры против Тегерана будут ужесточены на фоне предполагаемых поставок ракет из Ирана в Россию.

ЕС ввел санкции против портов Ирана за военную помощь РФ

Ранее в понедельник санкции против Ирана ввел Европейский Союз. Они включают запрет на экспорт компонентов, которые Иран может использовать для разработки и производства беспилотных летательных аппаратов и ракет, говорится в заявлении министров иностранных дел ЕС . Санкции также коснулись всех иранских морских портов, через которые оружие отправлялось в Россию.

Украина почти ежедневно подвергается атакам со стороны России с помощью иранских беспилотников Shahed.