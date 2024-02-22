Лондон ввел санкции ко второй годовщине вторжения РФ

Великобритания расширила санкции против России за вторжение в Украину, добавив в список десятки российских компаний и физических лиц. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщается на сайте британского правительства .

Ограничения направлены против поставщиков и производителей вооружений, говорится в пресс-релизе. "Эти новые санкции также нацелены на ключевые источники доходов России, ограничивая торговлю металлами, алмазами и энергоносителями, а также прекращая финансирование незаконной войны Путина из разных источников", - говорится в документе.

Санкции были введены против проекта компании "Новатэк" по производству сжиженного газа "Арктик СПГ-2" и против его генерального директора Олега Карпушина. Под ограничения также попали новый гендиректор АЛРОСА Павел Маринычев и ряд других топ-менеджеры АЛРОСА и "Новатэк".

Санкции против международных трейдеров

Под санкции также попали председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин, связанный с Россией нефтетрейдер Нильс Труст, который был в руководстве Rosneft trading, и его компания Paramount Energy & Commodities, несколько операторов российского теневого флота - Fractal Marine, Beks Ship Management, Active Shipping.

Ограничения были введены и против ряда иностранных компаний, поставляющих в Россию компоненты для вооружений. Турецкая Cozum Yazilim Donanim Elektronik поставляла электронику, Azia Shipping Company и Ibex Shipping INC занимались поставками оружия из КНДР в Россию, а также три компании из Китая, одна из которых, как утверждает Лондон, связана с поставками в Россию беспилотников.

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