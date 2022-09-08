  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Королева Англии Елизавета II
Королева Англии Елизавета IIФото: Frank Augstein/AP Photo/picture alliance
ПолитикаВеликобритания

Британия крайне обеспокоена здоровьем королевы Елизаветы II

Даниил Сотников
2 ч. назад

После сообщений Букингемского дворца об ухудшении здоровья монарха члены семьи британской королевы собираются рядом с ней в замке Балморал в Шотландии.

https://www.dw.com/ru/velikobritania-krajne-obespokoena-zdorovem-korolevy-elizavety-ii/a-63059638

Врачи британской королевы Елизаветы II обеспокоены состоянием ее здоровья, говорится в официальном сообщении Букингемского дворца в четверг, 8 сентября. "После дальнейшего обследования сегодня утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева по-прежнему чувствует себя комфортно и в Балморале", - говорится в сообщении.

"Это заявление беспрецедентно", - подчеркнул бывший пресс-секретарь королевы Дикки Арбитер. "Дворец обычно не выпускает бюллетени о состоянии здоровья королевы, если только оно не является значимым. Поэтому очевидно, что тот факт, что Дворец счел нужным сделать заявление, является поводом для беспокойства", - сказал BBC королевский писатель Роберт Хардман.

Британские СМИ сообщили, что наследник престола принц Чарльз с супругой, герцогиней Корнуольской Камиллой, принц Уильям, принц Гарри с супругой, герцогиней Сассекской Меган, принц Эндрю, герцог Йоркский, направляются к королеве в замок Балморал.

"То, что Букингемский дворец посчитал нужным выступить с заявлением, и то, что туда едут члены семьи, говорит обо всем. В последние месяцы наблюдается постепенное ухудшение здоровья королевы. Очевидно, что за последние 24-48 часов врачи стали более обеспокоены", - написал королевский корреспондент BBC Николас Уитчелл.

В последние месяцы 96-летняя Елизавета II регулярно отказывалась от различных мероприятий, ссылаясь на состояние здоровья. В начале июля стало известно, что Букингемский дворец по этой причине впервые за десять лет отредактировал список обязанностей королевы.

Елизавета II взошла на трон 6 февраля 1952 года после смерти ее отца - короля Георга VI. В 2022 году она отпраздновала 70-летие пребывания на троне, став первым британским монархом, достигшим такой отметки. В 2021 году скончался супруг Елизаветы принц Филипп. Сейчас Елизавета II - монарх с самым долгим сроком правления из ныне здравствующих. 

Смотрите также:

В Великобритании отмечают 90-летие королевы

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Посетители концерта у Букингемского дворца в честь платинового юбилея правления Елизаветы II размахивают флагами Великобритании

В Великобритании празднуют платиновый юбилей правления королевы

В Великобритании празднуют платиновый юбилей правления королевы

На концерте в честь 70-летия правления Елизаветы II выступили Дайана Росс, Queen, Андреа Бочелли, Duran Duran и другие музыканты. Сама королева не присутствовала на мероприятии.
Политика
5 июня 2022 г.
Разрушенный многоэтажный жилой дом в Киеве, 3 марта 2022 года

Елизавета II сделала пожертвование в пользу украинских беженцев

Елизавета II сделала пожертвование в пользу украинских беженцев

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями четверга, 3 марта.
Конфликты
3 марта 2022 г.
external

Первыми вакцинируют британцев старше 80 лет, включая королеву Елизавету, и людей из групп риска (08.12.2020)

Первыми вакцинируют британцев старше 80 лет, включая королеву Елизавету, и людей из групп риска (08.12.2020)

Великобритания стартовала массовую вакцинацию. Выбор пал на препарат немецкой компании BioNTech и американского концерна Pfizer. Первые в очереди на вакцину люди старше 80 лет, записалась и королева Елизавета Вторая.
Общество
8 декабря 2020 г.
03:34 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Граница России и Эстонии

Страны Балтии и Польша закроют въезд россиянам с 19 сентября

Конфликты
3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр DW Новости Шоу подкаст

Контрнаступление ширится. Шикарная яхта Путина. DW Шоу

Контрнаступление ширится. Шикарная яхта Путина. DW Шоу

Политика
2 ч. назад
60:24 мин.
Россия

Беларусь

Александр Лукашенко

Лукашенко будет крышевать благотворительность в Беларуси?

Лукашенко будет крышевать благотворительность в Беларуси?

Общество
2 ч. назад
Беларусь

Украина

Демонстрация украинцев у Рейхстага

Украинские беженцы в ФРГ как свидетели военных преступлений

Украинские беженцы в ФРГ как свидетели военных преступлений

Правосудие и закон
6 сентября 2022 г.
Украина

Германия

Ветропарк рядом с электростанцией на буром угле Neurath на западе Германии

Где немцы берут электричество в условиях энергокризиса?

Где немцы берут электричество в условиях энергокризиса?

Экономика и бизнес
23 ч. назад
Германия
На главную страницу