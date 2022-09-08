Британия крайне обеспокоена здоровьем королевы Елизаветы II

После сообщений Букингемского дворца об ухудшении здоровья монарха члены семьи британской королевы собираются рядом с ней в замке Балморал в Шотландии.

Врачи британской королевы Елизаветы II обеспокоены состоянием ее здоровья, говорится в официальном сообщении Букингемского дворца в четверг, 8 сентября. "После дальнейшего обследования сегодня утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева по-прежнему чувствует себя комфортно и в Балморале", - говорится в сообщении.

"Это заявление беспрецедентно", - подчеркнул бывший пресс-секретарь королевы Дикки Арбитер. "Дворец обычно не выпускает бюллетени о состоянии здоровья королевы, если только оно не является значимым. Поэтому очевидно, что тот факт, что Дворец счел нужным сделать заявление, является поводом для беспокойства", - сказал BBC королевский писатель Роберт Хардман.

Британские СМИ сообщили, что наследник престола принц Чарльз с супругой, герцогиней Корнуольской Камиллой, принц Уильям, принц Гарри с супругой, герцогиней Сассекской Меган, принц Эндрю, герцог Йоркский, направляются к королеве в замок Балморал.

"То, что Букингемский дворец посчитал нужным выступить с заявлением, и то, что туда едут члены семьи, говорит обо всем. В последние месяцы наблюдается постепенное ухудшение здоровья королевы. Очевидно, что за последние 24-48 часов врачи стали более обеспокоены", - написал королевский корреспондент BBC Николас Уитчелл.

В последние месяцы 96-летняя Елизавета II регулярно отказывалась от различных мероприятий, ссылаясь на состояние здоровья. В начале июля стало известно, что Букингемский дворец по этой причине впервые за десять лет отредактировал список обязанностей королевы.

Елизавета II взошла на трон 6 февраля 1952 года после смерти ее отца - короля Георга VI. В 2022 году она отпраздновала 70-летие пребывания на троне, став первым британским монархом, достигшим такой отметки. В 2021 году скончался супруг Елизаветы принц Филипп. Сейчас Елизавета II - монарх с самым долгим сроком правления из ныне здравствующих.

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