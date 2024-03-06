Великобритания готова передать Украине активы ЦБ России

Согласно планам Лондона, Россия сможет получить деньги обратно, когда выплатит репарации Украине. При этом неясно, каким образом РФ получит деньги обратно, если Украина не победит на поле боя, отмечает Guardian.

Великобритания готова передать Украине все замороженные в стране активы Центробанка РФ в виде займа с учетом того, что после окончания войны России придется выплачивать репарации, сообщила в среду, 6 марта, британская газета The Guardian со ссылкой на министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона.

Согласно плану Кэмерона, когда Россия выплатит репарации, заем будет возвращен, и в результате Москва получит доступ к своим средствам. "Есть возможность использовать что-то вроде синдицированного кредита или долгового обязательства, которое по сути использует замороженные российские активы в качестве залога, чтобы передать эти деньги украинцам, зная, что мы вернем их, когда Россия заплатит репарации", - пояснил Кэмерон.

Министр отметил, что Великобритания стремится к скоординированной позиции со странами "большой семерки" и Евросоюза в вопросе передачи замороженных российских активов Украине, но в случае необходимости готова пойти на этот шаг и без коллективного решения.

Сильные и слабые стороны плана

The Guardian называет сильной стороной плана то, что формально он не предусматривает конфискации российских активов, поскольку предполагается, что в итоге Москва получит к ним доступ. При этом, указывает издание, у плана есть и слабая сторона: если Украина не одержит победу на поле боя, то Россия не согласится выплачивать ей репарации и тогда будет неясно, как возвращать деньги Москве.

По мнению издания, тот факт, что Кэмерон впервые столь открыто и подробно говорит об этом предложении, может свидетельствовать о политической поддержке данного плана в США, но не в ЕС.

Замороженные активы ЦБ РФ в Британии

В Великобритании после начала войны России против Украины были заморожены активы ЦБ РФ почти на 25 млрд фунтов стерлингов (32 млрд долларов), но официально об этом не сообщалось, пишет The Guardian.

В конце января страны ЕС согласовали план по передаче прибыли, полученной от замороженных в Евросоюзе российских активов, в специальный фонд, из которого деньги впоследствии можно будет использовать для восстановления Украины. Механизм реализации этого плана в настоящее время разрабатывается.

По данным Bloomberg, США рассчитывают, что страны "семерки" смогут принять решение об использовании активов ЦБ РФ на саммите в июне. При этом страны G7 пока не пришли к единому мнению о том, как именно использовать российские активы, но все они согласны с тем, что данные средства должны оставаться недоступными для России, если она не пообещает оказать содействие в восстановлении Украины.

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