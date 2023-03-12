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Эксперт по футболу Гари Линекер
Эксперт по футболу Гари ЛинекерФото: Action Plus/picture alliance
ПолитикаВеликобритания

Ведущего BBC отстранили от эфира из-за твита о политике

Александра Иванова
1 ч. назад

Гари Линекер раскритиковал инициативу правительства по ужесточению закона об убежище. Многие его коллеги по работе на ТВ не вышли перед камеры в знак солидарности.

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В знак протеста против отстранения от эфира ведущего популярной спортивной передачи "Match of the Day" на телеканале BBC, бывшего игрока сборной Великобритании по футболу Гари Линекера после его твита с критикой проекта поправок к закону о предоставлении убежища многие коллеги Линекера по работе на телевидении в субботу, 11 марта, также отказались выходить в эфир. Их передачи шли без модератора или были заменены записями.

7 марта в Великобритании был представлен проект нового закона о предоставлении политического убежища министра внутренних дел Суэллы Браверман. Кроме прочего, он предполагает высылку мигрантов, незаконно пересекших границы Соединенного Королевства, на родину или в безопасные третьи страны, например в Руанду, с пожизненным запретом на последующий въезд в Великобританию.

Тогда Линекер написал на своей странице в Twitter, что этот законопроект являет собой "жестокую политику, направленную против самых слабых". При этом он выразил мнение, что формулировки, используемые в законопроекте, похожи на те, что звучали в 1930-е годы в Германии.

Вечером 10 марта руководство BBC сообщило, что Гари Линекер не будет выходить в эфир, пока с ним не будет достигнуто "соглашение по поводу пользования им соцсетями".  Свою позицию представители телерадиокомпании обосновали тем, что Линекер, по их мнению, нарушил принцип политической нейтральности, обязательный для общественно-правового СМИ.

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